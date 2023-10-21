Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 19:00

НХЛ: расписание и смотреть трансляции матчей 22 октября (видео)

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Вечером 21 октября и в ночь на 22 октября состоятся 15 матчей регулярного чемпионата НХЛ.

В России официально не показывают матчи Национальной хоккейной лиги. Видеотрансляции игр можно смотреть бесплатно в группах соцсети «ВКонтакте». Смотреть матчи НХЛ также можно с помощью цифрового телевидения — через IPTV. Для этого нужен телевизор с функцией SmartTV или отдельная ТВ-приставка.

Расписание трансляций матчей НХЛ 21 октября и 22 октября:

21 октября, суббота

20.00. «Оттава» — «Детройт»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

23.00. «Аризона» — «Анахайм»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

22 октября, воскресенье

2.00. «Баффало» — «Айлендерс»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

2.00. «Монреаль» — «Вашингтон»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

2.00. «Тампа-Бэй» — «Торонто»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

2.00. «Флорида» — «Ванкувер»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

3.00. «Даллас» — «Филадельфия»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

3.00. «Миннесота» — «Коламбус»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

3.00. «Нэшвилл» — «Сан-Хосе»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

3.00. «Сент-Луис» — «Питтсбург»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

3.00. «Чикаго» — «Вегас»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

4.00. «Колорадо» — «Каролина»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

5.00. «Сиэтл» — «Рейнджерс»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

5.00. «Эдмонтон» — «Виннипег»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

5.30. «Лос-Анджелес» — «Бостон»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2023/24

Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
0
Читайте также
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова умерла на 59-м году жизни
Звездные бегуны Ингебригтсены обвиняют отца в издевательствах. Сделал братьев великими, но какой ценой?
МИД РФ вызвал временного поверенного в делах Чехии
Упавшая на пути в метро Москвы женщина умерла
Разведчики ВС РФ провели рейд на правый берег Днепра и уничтожили пункт ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ: «Монреаль» — «Вашингтон», «Тампа-Бэй» — «Торонто» и другие матчи 21 и 22 октября

«Оттава» — «Детройт»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)