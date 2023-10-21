НХЛ: расписание и смотреть трансляции матчей 22 октября (видео)

Сегодня, 19:00
Вечером 21 октября и в ночь на 22 октября состоятся 15 матчей регулярного чемпионата НХЛ.
В России официально не показывают матчи Национальной хоккейной лиги. Видеотрансляции игр можно смотреть бесплатно в группах соцсети «ВКонтакте». Смотреть матчи НХЛ также можно с помощью цифрового телевидения — через IPTV. Для этого нужен телевизор с функцией SmartTV или отдельная ТВ-приставка.
20.00. «Оттава» — «Детройт»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»
23.00. «Аризона» — «Анахайм»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»
2.00. «Баффало» — «Айлендерс»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»
2.00. «Монреаль» — «Вашингтон»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»
2.00. «Тампа-Бэй» — «Торонто»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»
2.00. «Флорида» — «Ванкувер»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»
3.00. «Даллас» — «Филадельфия»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»
3.00. «Миннесота» — «Коламбус»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»
3.00. «Нэшвилл» — «Сан-Хосе»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»
3.00. «Сент-Луис» — «Питтсбург»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»
3.00. «Чикаго» — «Вегас»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»
4.00. «Колорадо» — «Каролина»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»
5.00. «Сиэтл» — «Рейнджерс»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»
5.00. «Эдмонтон» — «Виннипег»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»
5.30. «Лос-Анджелес» — «Бостон»
Видеотрансляция в соцсети «ВКонтакте»
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