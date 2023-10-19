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Сегодня, 18:15

НХЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции 20 октября (видео)

В ночь на 20 октября пройдет 12 матчей регулярного чемпионата НХЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккейный вратарь Игорь Шестеркин.
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
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В ночь с 19 на 20 октября пройдут очередные матчи нового сезона регулярного чемпионата НХЛ 2023 /2024. «СЭ» публикует расписание с трансляциями предстоящих игр пятницы. Время начала — московское.

Официального показа в России матчей Национальной хоккейной лиги нет. Смотреть бесплатно видеотрансляции игр можно с помощью соцсети «ВКонтакте»: 1-й вариант, 2-й вариант, 3-й вариант, 4-й вариант, 5-й вариант.

Расписание матчей и трансляции игр НХЛ 20 октября

02.00. «Баффало» — «Калгари»
Онлайн-трансляция

02.00. «Флорида» — «Торонто»
Онлайн-трансляция

02.00. «Рейнджерс- «Нэшвилл»
Онлайн-трансляция

02.00. «Тампа-Бэй» — «Ванкувер
Онлайн-трансляция

02.00. «Филадельфия- «Эдмонтон»
Онлайн-трансляция

03.00. «Миннесота» — «Лос-Анджелес»
Онлайн-трансляция

03.00. «Сент-Луис» — «Аризона»
Онлайн-трансляция

03.00. «Виннипег» — «Вегас»
Онлайн-трансляция

05.00. «Анахайм» — «Даллас»
Онлайн-трансляция

05.00. «Сиэтл» — «Каролина»
Онлайн-трансляция

05.30. «Колорадо» — «Чикаго»
Онлайн-трансляция

05.30. «Сан-Хосе» — «Бостон»
Онлайн-трансляция

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

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«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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