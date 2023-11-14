НХЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции игр в ночь на 15 ноября

Сегодня, 18:00
В ночь с 14 на 15 ноября пройдут очередные матчи нового регулярного чемпионата НХЛ сезона 2023 /2024. «СЭ» публикует расписание с трансляциями предстоящих игр среды. Время начала — московское.
Официально в России не показывают трансляции Национальной хоккейной лиги. Смотреть бесплатно видеотрансляции игр можно с помощью соцсети «ВКонтакте»: 1-й вариант, 2-й вариант, 3-й вариант, 4-й вариант, 5-й вариант.
15 ноября. 03.00. «Монреаль» — «Калгари»
Онлайн-трансляция
15 ноября. 03.00. «Коламбус» — «Питтсбург»
Онлайн-трансляция
15 ноября. 03.00. «Баффало» — «Бостон»
Онлайн-трансляция
15 ноября. 03.00. «Вашингтон» — «Вегас»
Онлайн-трансляция
15 ноября. 04.00. «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»
Онлайн-трансляция
15 ноября. 04.00. «Нэшвилл» — «Анахайм»
Онлайн-трансляция
15 ноября. 04.00. «Виннипег» — «Нью-Джерси»
Онлайн-трансляция
15 ноября. 04.00. «Даллас» — «Аризона»
Онлайн-трансляция
15 ноября. 06.30. «Сан-Хосе» — «Флорида»
Онлайн-трансляция
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