НХЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции игр в ночь на 15 ноября

В ночь на 15 ноября пройдет девять матчей регулярного чемпионата НХЛ

В ночь с 14 на 15 ноября пройдут очередные матчи нового регулярного чемпионата НХЛ сезона 2023 /2024. «СЭ» публикует расписание с трансляциями предстоящих игр среды. Время начала — московское.

Официально в России не показывают трансляции Национальной хоккейной лиги. Смотреть бесплатно видеотрансляции игр можно с помощью соцсети «ВКонтакте»: 1-й вариант, 2-й вариант, 3-й вариант, 4-й вариант, 5-й вариант.

Расписание матчей и трансляции игр НХЛ 15 ноября

15 ноября. 03.00. «Монреаль» — «Калгари»

Онлайн-трансляция

15 ноября. 03.00. «Коламбус» — «Питтсбург»

Онлайн-трансляция

15 ноября. 03.00. «Баффало» — «Бостон»

Онлайн-трансляция

15 ноября. 03.00. «Вашингтон» — «Вегас»

Онлайн-трансляция

15 ноября. 04.00. «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»

Онлайн-трансляция

15 ноября. 04.00. «Нэшвилл» — «Анахайм»

Онлайн-трансляция

15 ноября. 04.00. «Виннипег» — «Нью-Джерси»

Онлайн-трансляция

15 ноября. 04.00. «Даллас» — «Аризона»

Онлайн-трансляция

15 ноября. 06.30. «Сан-Хосе» — «Флорида»

Онлайн-трансляция

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