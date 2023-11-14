Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 18:00

НХЛ: расписание матчей и где смотреть трансляции игр в ночь на 15 ноября

В ночь на 15 ноября пройдет девять матчей регулярного чемпионата НХЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

В ночь с 14 на 15 ноября пройдут очередные матчи нового регулярного чемпионата НХЛ сезона 2023 /2024. «СЭ» публикует расписание с трансляциями предстоящих игр среды. Время начала — московское.

Официально в России не показывают трансляции Национальной хоккейной лиги. Смотреть бесплатно видеотрансляции игр можно с помощью соцсети «ВКонтакте»: 1-й вариант, 2-й вариант, 3-й вариант, 4-й вариант, 5-й вариант.

Расписание матчей и трансляции игр НХЛ 15 ноября

15 ноября. 03.00. «Монреаль» — «Калгари»
Онлайн-трансляция

15 ноября. 03.00. «Коламбус» — «Питтсбург»
Онлайн-трансляция

15 ноября. 03.00. «Баффало» — «Бостон»
Онлайн-трансляция

15 ноября. 03.00. «Вашингтон» — «Вегас»
Онлайн-трансляция

15 ноября. 04.00. «Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»
Онлайн-трансляция

15 ноября. 04.00. «Нэшвилл» — «Анахайм»
Онлайн-трансляция

15 ноября. 04.00. «Виннипег» — «Нью-Джерси»
Онлайн-трансляция

15 ноября. 04.00. «Даллас» — «Аризона»
Онлайн-трансляция

15 ноября. 06.30. «Сан-Хосе» — «Флорида»
Онлайн-трансляция

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
0
Читайте также
Медведев вывел Рублева из себя. Российское дерби в Турине завершилось разгромом
Медведев мечтает после завершения карьеры теннисиста стать гонщиком-любителем
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Умер сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин
Жительница Приморья сожгла новорожденного младенца в печке
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ
Мобильные приложения СЭ

НХЛ: «Вашингтон» — «Вегас», «Коламбус» — «Питтсбург». Расписание матчей 15 ноября

Дацюк, Могильный и Ковальчук — главные кандидаты на введение в Зал хоккейной славы