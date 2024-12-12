Сегодня, 10:30
03.00 (мск) «Коламбус» — «Вашингтон»
03.00 «Монреаль» — «Питтсбург»
03.00 «Нью-Джерси» — «Лос-Анджелес»
03.00 «Филадельфия» — «Детройт»
03.00 «Торонто» — «Анахайм»
03.30 «Айлендерс» — «Чикаго»
04.00 «Даллас» — «Нэшвилл»
04.00 «Сент-Луис» — «Сан-Хосе»
04.00 «Виннипег» — «Вегас»
04.30 «Миннесота» — «Эдмонтон»
05.00 «Калгари» — «Тампа-Бэй»
05.00 «Колорадо» — «Юта»
06.00 «Сиэтл» — «Бостон»
06.00 «Ванкувер» — «Флорида»
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