22 октября, 08:10

НХЛ, результаты и видео голов 22 октября: «Вашингтон» победил «Сиэтл», «Питтсбург» выиграл у «Ванкувера» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

22 октября в НХЛ прошли 10 матчей: «Айлендерс» переиграли «Сан-Хосе» (4:3), «Вашингтон» победил «Сиэтл» (4:1), «Эдмонтон» обыграл «Оттаву» (3:2 ОТ), «Питтсбург» одержал победу над «Ванкувером» (5:1), «Торонто» уступил «Нью-Джерси» (2:5), «Бостон» проиграл «Флориде» (3:4), «Даллас» потерпел поражение от «Коламбуса» (1:5), «Анахайм» обыграл «Нэшвилл» (5:2), «Лос-Анджелес» переиграл «Сиэтл» (2:1 ОТ), «Юта» победила «Колорадо» (4:3 ОТ).

22 октября, среда

НХЛ. Регулярный чемпионат
22 октября, 02:00. UBS Arena (Нью-Йорк)
Айлендерс
Сан-Хосе
НХЛ. Регулярный чемпионат
22 октября, 02:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Сиэтл
НХЛ. Регулярный чемпионат
22 октября, 02:00. Canadian Tire Centre (Оттава)
Оттава
Эдмонтон
НХЛ. Регулярный чемпионат
22 октября, 02:00. PPG Paints Arena (Питтсбург)
Питтсбург
Ванкувер
НХЛ. Регулярный чемпионат
22 октября, 02:00. Scotiabank Arena (Торонто)
Торонто
Нью-Джерси
НХЛ. Регулярный чемпионат
22 октября, 02:30. TD Garden (Бостон)
Бостон
Флорида
НХЛ. Регулярный чемпионат
22 октября, 03:00. American Airlines Center (Даллас)
Даллас
Коламбус
НХЛ. Регулярный чемпионат
22 октября, 03:00. Bridgestone Arena (Нэшвилл)
Нэшвилл
Анахайм
НХЛ. Регулярный чемпионат
22 октября, 03:00. Enterprise Center (Сент-Луис)
Сент-Луис
Лос-Анджелес
НХЛ. Регулярный чемпионат
22 октября, 05:00. Delta Center (Солт-Лейк-Сити)
Юта
Колорадо

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

32

  • marchela13

    Скандинавы засали,у них при слове Большунов срачка начинается.

    22.10.2025

  • Max Zherbunov

    " Хьюз — 5 (Братт, Немец)" ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Брат-1: - А немцы будут? - Какие немцы? Зачем немцы?

    22.10.2025

  • Кирилл

    Навострили

    22.10.2025

  • Andrew_BD

    PPG в 4-м матче подряд

    22.10.2025

  • mikha1

    Я не про старых звезд говорю, а про тех, кого брали вроде для усиления, но теперь их в команде нет.

    22.10.2025

  • Apei

    так уж было раз, пару сезонов назад

    22.10.2025

  • Apei

    не сказал бы, что малыч начал сезон хуже, чем молодые

    22.10.2025

  • mikha1

    У Оттавы удаление в овере. Ну щас то нефть зарешает 4-3.

    22.10.2025

  • Грег Хаус

    А что там с лыжами?

    22.10.2025

  • mikha1

    Мда, Кувер на игру с Питтсбургом уже не хватило, да и игроки кэпс постарались, выбыли 3 игроков основы

    22.10.2025

  • mikha1

    Пингвины омолодились. И оказалось, что молодые играют лучше, чем пршлогодние ветераны. Да и Манта совсем неплохой игрок, здорово с Женей сыгрался.

    22.10.2025

  • mikha1

    Ну Шеффер вообще игрочищще! 7 очков (2+5) в 6 матчах, а он еще и защитник! Со времени дебюта Малкина никто так в лигу не заходил.

    22.10.2025

  • Apei

    и это ненадолго

    22.10.2025

  • Apei

    пингвины нормально идут. лига слабее стала? у Ови снова передача

    22.10.2025

  • mikha1

    Что вообще происходит? Кросби забивает, а Овечкин раздает передачи?!))

    22.10.2025

  • mikha1

    И опять мы увидели унылое большинство кэпс. Видимо, Чикрану просто повезло с броском.

    22.10.2025

  • mikha1

    Но пока их тройка с нюландером и Масселли лучшая в Торонто

    22.10.2025

  • Apei

    Таварес скоро сдуется

    22.10.2025

  • Apei

    он уверенно идёт к тому, чтобы выпасть из карьерных 0.5 голов за игру, вслед за стэмкосом

    22.10.2025

  • mikha1

    У Аскарова 3 пропущенных с 8 бросков. Что-то не идет у него в НХЛ от слова совсем.

    22.10.2025

  • mikha1

    Удивительно. За минуту реализовали большинство, а Чикран показал Овечкину как надо бросать по воротам.

    22.10.2025

  • mikha1

    Леонард 2-0!

    22.10.2025

  • mikha1

    Сегодня день починов - Ховард забил 1 гол в НХЛ.

    22.10.2025

  • mikha1

    Миса первый пас!

    22.10.2025

  • mikha1

    ООО! МакДэвид первый гол забил. И у Бушара 1 очко в сезоне.

    22.10.2025

  • mikha1

    А Аскаров продолжает божить - 2гола с 4 бросков(

    22.10.2025

  • mikha1

    Таварес сбросил груз большой зарплаты и стал летать -уже 4 гол и 8 очко. И Нюла на старте хорош - уже 12 очков.

    22.10.2025

  • mikha1

    Дауд с классной передачи Карлсона открывает счет!

    22.10.2025

  • mikha1

    И официальный сайт НХЛ глючит и тормозит.

    22.10.2025

  • mikha1

    Вашингтон сегодня вновь без Дюбуа и еще без Милано, которого заменил Фрэнк. И с Протасом в 3 тройке. А Ванкувер вновь быстро забил, на этот раз Питтсбургу.

    22.10.2025

    Хоккей
    НХЛ
