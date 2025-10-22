НХЛ, результаты и видео голов 22 октября: «Вашингтон» победил «Сиэтл», «Питтсбург» выиграл у «Ванкувера» и другие матчи

22 октября, 08:10
22 октября в НХЛ прошли 10 матчей: «Айлендерс» переиграли «Сан-Хосе» (4:3), «Вашингтон» победил «Сиэтл» (4:1), «Эдмонтон» обыграл «Оттаву» (3:2 ОТ), «Питтсбург» одержал победу над «Ванкувером» (5:1), «Торонто» уступил «Нью-Джерси» (2:5), «Бостон» проиграл «Флориде» (3:4), «Даллас» потерпел поражение от «Коламбуса» (1:5), «Анахайм» обыграл «Нэшвилл» (5:2), «Лос-Анджелес» переиграл «Сиэтл» (2:1 ОТ), «Юта» победила «Колорадо» (4:3 ОТ).
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26
marchela13
Скандинавы засали,у них при слове Большунов срачка начинается.
22.10.2025
Max Zherbunov
" Хьюз — 5 (Братт, Немец)" ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Брат-1: - А немцы будут? - Какие немцы? Зачем немцы?
22.10.2025
Кирилл
Навострили
22.10.2025
Andrew_BD
PPG в 4-м матче подряд
22.10.2025
mikha1
Я не про старых звезд говорю, а про тех, кого брали вроде для усиления, но теперь их в команде нет.
22.10.2025
Apei
так уж было раз, пару сезонов назад
22.10.2025
Apei
не сказал бы, что малыч начал сезон хуже, чем молодые
22.10.2025
mikha1
У Оттавы удаление в овере. Ну щас то нефть зарешает 4-3.
22.10.2025
Грег Хаус
А что там с лыжами?
22.10.2025
mikha1
Мда, Кувер на игру с Питтсбургом уже не хватило, да и игроки кэпс постарались, выбыли 3 игроков основы
22.10.2025
mikha1
Пингвины омолодились. И оказалось, что молодые играют лучше, чем пршлогодние ветераны. Да и Манта совсем неплохой игрок, здорово с Женей сыгрался.
22.10.2025
mikha1
Ну Шеффер вообще игрочищще! 7 очков (2+5) в 6 матчах, а он еще и защитник! Со времени дебюта Малкина никто так в лигу не заходил.
22.10.2025
Apei
и это ненадолго
22.10.2025
Apei
пингвины нормально идут. лига слабее стала? у Ови снова передача
22.10.2025
mikha1
Что вообще происходит? Кросби забивает, а Овечкин раздает передачи?!))
22.10.2025
mikha1
И опять мы увидели унылое большинство кэпс. Видимо, Чикрану просто повезло с броском.
22.10.2025
mikha1
Но пока их тройка с нюландером и Масселли лучшая в Торонто
22.10.2025
Apei
Таварес скоро сдуется
22.10.2025
Apei
он уверенно идёт к тому, чтобы выпасть из карьерных 0.5 голов за игру, вслед за стэмкосом
22.10.2025
mikha1
У Аскарова 3 пропущенных с 8 бросков. Что-то не идет у него в НХЛ от слова совсем.
22.10.2025
mikha1
Удивительно. За минуту реализовали большинство, а Чикран показал Овечкину как надо бросать по воротам.
22.10.2025
mikha1
Леонард 2-0!
22.10.2025
mikha1
Сегодня день починов - Ховард забил 1 гол в НХЛ.
22.10.2025
mikha1
Миса первый пас!
22.10.2025
mikha1
ООО! МакДэвид первый гол забил. И у Бушара 1 очко в сезоне.
22.10.2025
mikha1
А Аскаров продолжает божить - 2гола с 4 бросков(
22.10.2025
mikha1
Таварес сбросил груз большой зарплаты и стал летать -уже 4 гол и 8 очко. И Нюла на старте хорош - уже 12 очков.
22.10.2025
mikha1
Дауд с классной передачи Карлсона открывает счет!
22.10.2025
mikha1
И официальный сайт НХЛ глючит и тормозит.
22.10.2025
mikha1
Вашингтон сегодня вновь без Дюбуа и еще без Милано, которого заменил Фрэнк. И с Протасом в 3 тройке. А Ванкувер вновь быстро забил, на этот раз Питтсбургу.
22.10.2025