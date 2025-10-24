НХЛ, результаты и видео голов 24 октября: «Рейнджерс» проиграли «Сан-Хосе», «Питтсбург» победил «Флориду» и другие матчи

24 октября, 07:20
В пятницу, 24 октября, прошли 12 матчей: «Тампа» проиграла «Чикаго» (2:3), «Айлендерс» разгромили «Детройт» (7:2), «Рейнджерс» потерпели поражение от «Сан-Хосе» (5:6), «Питтсбург» победил «Флориду» (5:3), «Сент-Луис» уступил «Юте» (4:7), «Даллас» в овертайме проиграл «Лос-Анджелесу» (2:3 ОТ) и «Эдмонтон» вырвал победу над «Монреалем» (6:5).
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26
Ингемар Карлссон
А может забрать у Рэйнджерс Лафренье, раз у него там не получается. А по- большому счету Рэйнджерс и Бостон скорее всего мимо ПО. Жаль конечно, 2 команды из,, Большой Шестерки"" плюс никакой Чикаго (это номер 3) . Зато Монреаль и Детройт очень даже неплохо играют, да и Торонто временами.
24.10.2025
Ингемар Карлссон
Да, было очень красиво, особенно хороша форма Нордикс, хотя и у ,, Китобоев" неплохая(особенно эмблема с буквами H и W) Можно теперь попробовать Нью-Джерси сыграть матч в форме Колорадо Рокиз или в более ранней Канзас-Сити Скаутс(хотя это команда была в НХЛ , кажется только 2 сезона), но болельщики должны знать историю команды. Ну, а командам, которые не меняли прописку можно сыграть по матчу в старой форме(Пингвинам, например в голубой, которая была первой до смены цветов), Филадельфии можно сыграть в штанах, кстати если бы сегодня была бы зеленая форма Хартфорда у Каролины, то тоже можно было бы сыграть в штанах,так как в НХЛ только эти 2 команды отличились этим. Кэнаксам в черной форме с красной и желтой полосой, ЛАК в форме с большой короной ( была у них такая, сиреневая и желтая)
24.10.2025
Stranger in the Night
Питтсбург пока удивляет, Тампа - тоже, но по-другому, Бостон - снова у дна, Эдмонтон опять решетит в обороне, а Кросби - хорош. Такие вот дела.
24.10.2025
mitchelll
Хартфорд Уэйлерз vs Квебек Нордикс !! Это было эпично...Молодцы креативщики. Даже щитки у вратарей - обычного кожаного цвета! Как будто в детство вернулся. Хоть и видели мы их команды раз в несколько лет, во время серий наших клубов в СА.
24.10.2025
mikha1
Пока рано об этом говорить. У Мака всего один гол в 8 матчах, а у Драйза всего 7 очков. Но камбэк сегодня был эпичный. Вася молодец!
24.10.2025
Adiоs Amigos R
Валера тоже краусавчег, тащит жучар...
24.10.2025
Adiоs Amigos R
Вася Подколзин краусавчег.
24.10.2025
Adiоs Amigos R
Ну вот, я снял проклятие, получается...:sunglasses:
24.10.2025
Adiоs Amigos R
Признавайтесь, Драйза с Макдаком кто проклял?:grin:
24.10.2025
Adiоs Amigos R
Ну и дыр-дыр сегодня везде...) Вернее, почти везде...)
24.10.2025
mikha1
А у Рейнджерс хеттрик на счету Тейлора Рэддиша?!
24.10.2025
mikha1
Сан-Хосе обыграл Рейнджерс 6-5, Селебрини 3+2, Смит 2+2. Придется Варсовски отдавать ребенка, вероятно в Рейнджерс)
24.10.2025
mikha1
У Селебрини хеттрик в ворота Шестеркина. 4-4 пока в матче.
24.10.2025
mikha1
Чем Чернак занимался при голе Донато?!
24.10.2025