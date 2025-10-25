НХЛ, результаты и видео голов 25 октября: «Вашингтон» победил «Коламбус», «Виннипег» обыграл «Калгари» и другие матчи

25 октября, 06:15
25 октября в НХЛ состоялись четыре матча: «Баффало» — «Торонто» (5:3), «Коламбус» — «Вашингтон» (1:5), «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» (3:1) и «Виннипег» — «Калгари» (5:3).
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26
Dmitrii R.
следующие 40 лет новый офис. :)
25.10.2025
Andrew_BD
Да, прочитал потом. Просто уже которую игру Карбз говорит об этом юбилее, а в этот раз распинался аж несколько минут)
25.10.2025
mikha1
С Оттавой будет 1500.
25.10.2025
Andrew_BD
а не эта?
25.10.2025
Andrew_BD
Ну, 1+1 тоже неплохо
25.10.2025
VeryOldLazy
В Баффале сегодня будет "перестрелка"? Не вышло... просто пристрелили)
25.10.2025
KlimA
он и предудщий гол оттуда же забил)
25.10.2025
mikha1
Дяьволы обыграли Сан-Хосе 3-1. У Аскарова прогресс - всего 2 пропущенные с 29 бросков и звание 3й звезды матча.
25.10.2025
Алексей Х
Вашингтон победой! Ови с победным голом. Джет Гривз стал каким по счету вратарем в списке? 185?)
25.10.2025
mikha1
5-1, Томпсона с передачей и отличнойй игрой, МакМайкла с первым голом в сезоне, Сурдифа с 1 голом за кэпс, Овечкина с очередной жертвой- вратарем и победной шайбой.
25.10.2025
mikha1
А это получается 1 гол МакМайкла в сезоне.
25.10.2025
Алексей Х
5-1. Хотя до 38 минуты было 0-0))
25.10.2025
mikha1
Оливер похоронил все надежды жакетов отыграться.
25.10.2025
maxcds
5-1? Ови - передача.
25.10.2025
maxcds
4-1
25.10.2025
Алексей Х
Ждем 900)
25.10.2025
maxcds
Великий моментально нашел партнера. Хорош
25.10.2025
mikha1
Ну на 5 минут нарушение не тянет. Мне кажется просто плечом попал, случайно.
25.10.2025
maxcds
Сейчас колобок на 5 минут уедет. Кепс победили.
25.10.2025
mikha1
В сборную его, когда будет играть)
25.10.2025
Алексей Х
Воронков футболист)
25.10.2025
mikha1
Красиво забил, многие ногомячисты наши так не смогут)
25.10.2025
maxcds
Отменят((
25.10.2025
maxcds
Да-да-да! Ворона - молодцом
25.10.2025
mikha1
Нормально. Нечего хорошему вратарю портить статистику)
25.10.2025
maxcds
Кент! Твою дивизию! Простил с убойнейшей позиции.
25.10.2025
mikha1
Эхх, испортили сухарь Логану( Что устроили в защите, мама не горюй! Что там Фехер изобразил))
25.10.2025
maxcds
Есть 3-1. Но времени мало
25.10.2025
maxcds
Промытым зомби не входить. Не приведи господь кондратий хватит.
25.10.2025
Алексей Х
ОВИИИ)гол под копирку, как и первый
25.10.2025
mikha1
Только хотел уже спросить про Сурдифа, когда уже пик 2 раунда отрабатывать будет. А он забил, молодец. У Томпсона 1 передача в сезоне. Осталось сухарь оформить.
25.10.2025
mikha1
Просто вбрасывание было в правом круге
25.10.2025
KlimA
Я чёт не понял.. Овечкин поменял офис с левого на праавый?
25.10.2025
mikha1
Шикарный бросок Джонни!
25.10.2025
mikha1
Ощущение, что вернулись в сезон 23/24, тащит только вратарь.
25.10.2025
mikha1
На такое позорное большинство просто стыдно смотреть.
25.10.2025
Алексей Х
Удаление на Леонарде же было
25.10.2025
mikha1
Что-то Ови слишком часто падает, в каждом матче.
25.10.2025
mikha1
Вроде да.
25.10.2025
Алексей Х
1500 игра следующая у Ови?
25.10.2025
mikha1
После паузы столичные получше выглядят.
25.10.2025
mikha1
Как Лапьерр с полуметра в штангу попал?!
25.10.2025
mikha1
Жакеты носятся как угорелые, даже Овечкину приходится отрабатывать в обороне.
25.10.2025
maxcds
В Баффале сегодня будет "перестрелка"?
25.10.2025
mikha1
И Дюбуа как-то очень долго отдыхает. Я думал, там небольшое повреждение, он вторую неделю вне игры.
25.10.2025
maxcds
Так и должно быть. Силы нынче не равны, но Вашингтон умеет приятно удивлять.
25.10.2025
mikha1
Что-то пока тревожно. Коламбус прижал кэпс к воротам.
25.10.2025
maxcds
Здавайтес. Коламбус - мощь?
25.10.2025
Алексей Х
Как говорят эксперты, только на Коламбусах всяких и может)) Вот и посмотрим.
25.10.2025
Андрей Андрей
Главное что б Саня вышел и забил 2.
24.10.2025
Andrew_BD
Ну да, и Сэнди не будет. Но это было еще после предыдущего матча известно
24.10.2025
Andrew_BD
Карбз очень нервничает перед игрой из-за нападения КБД и их подключающихся, шустрых защей. Дюбуа сегодня не сыграет
24.10.2025