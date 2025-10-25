НХЛ, результаты и видео голов 25 октября: «Вашингтон» победил «Коламбус», «Виннипег» обыграл «Калгари» и другие матчи

Dmitrii R. следующие 40 лет новый офис. :) 25.10.2025

Andrew_BD Да, прочитал потом. Просто уже которую игру Карбз говорит об этом юбилее, а в этот раз распинался аж несколько минут) 25.10.2025

mikha1 С Оттавой будет 1500. 25.10.2025

Andrew_BD а не эта? 25.10.2025

Andrew_BD Ну, 1+1 тоже неплохо 25.10.2025

VeryOldLazy В Баффале сегодня будет "перестрелка"? Не вышло... просто пристрелили) 25.10.2025

KlimA он и предудщий гол оттуда же забил) 25.10.2025

mikha1 Дяьволы обыграли Сан-Хосе 3-1. У Аскарова прогресс - всего 2 пропущенные с 29 бросков и звание 3й звезды матча. 25.10.2025

Алексей Х Вашингтон победой! Ови с победным голом. Джет Гривз стал каким по счету вратарем в списке? 185?) 25.10.2025

mikha1 5-1, Томпсона с передачей и отличнойй игрой, МакМайкла с первым голом в сезоне, Сурдифа с 1 голом за кэпс, Овечкина с очередной жертвой- вратарем и победной шайбой. 25.10.2025

mikha1 А это получается 1 гол МакМайкла в сезоне. 25.10.2025

Алексей Х 5-1. Хотя до 38 минуты было 0-0)) 25.10.2025

mikha1 Оливер похоронил все надежды жакетов отыграться. 25.10.2025

maxcds 5-1? Ови - передача. 25.10.2025

maxcds 4-1 25.10.2025

Алексей Х Ждем 900) 25.10.2025

maxcds Великий моментально нашел партнера. Хорош 25.10.2025

mikha1 Ну на 5 минут нарушение не тянет. Мне кажется просто плечом попал, случайно. 25.10.2025

maxcds Сейчас колобок на 5 минут уедет. Кепс победили. 25.10.2025

mikha1 В сборную его, когда будет играть) 25.10.2025

Алексей Х Воронков футболист) 25.10.2025

mikha1 Красиво забил, многие ногомячисты наши так не смогут) 25.10.2025

maxcds Отменят(( 25.10.2025

maxcds Да-да-да! Ворона - молодцом 25.10.2025

mikha1 Нормально. Нечего хорошему вратарю портить статистику) 25.10.2025

maxcds Кент! Твою дивизию! Простил с убойнейшей позиции. 25.10.2025

mikha1 Эхх, испортили сухарь Логану( Что устроили в защите, мама не горюй! Что там Фехер изобразил)) 25.10.2025

maxcds Есть 3-1. Но времени мало 25.10.2025

maxcds Промытым зомби не входить. Не приведи господь кондратий хватит. 25.10.2025

Алексей Х ОВИИИ)гол под копирку, как и первый 25.10.2025

mikha1 Только хотел уже спросить про Сурдифа, когда уже пик 2 раунда отрабатывать будет. А он забил, молодец. У Томпсона 1 передача в сезоне. Осталось сухарь оформить. 25.10.2025

mikha1 Просто вбрасывание было в правом круге 25.10.2025

KlimA Я чёт не понял.. Овечкин поменял офис с левого на праавый? 25.10.2025

mikha1 Шикарный бросок Джонни! 25.10.2025

mikha1 Ощущение, что вернулись в сезон 23/24, тащит только вратарь. 25.10.2025

mikha1 На такое позорное большинство просто стыдно смотреть. 25.10.2025

Алексей Х Удаление на Леонарде же было 25.10.2025

mikha1 Что-то Ови слишком часто падает, в каждом матче. 25.10.2025

mikha1 Вроде да. 25.10.2025

Алексей Х 1500 игра следующая у Ови? 25.10.2025

mikha1 После паузы столичные получше выглядят. 25.10.2025

mikha1 Как Лапьерр с полуметра в штангу попал?! 25.10.2025

mikha1 Жакеты носятся как угорелые, даже Овечкину приходится отрабатывать в обороне. 25.10.2025

maxcds В Баффале сегодня будет "перестрелка"? 25.10.2025

mikha1 И Дюбуа как-то очень долго отдыхает. Я думал, там небольшое повреждение, он вторую неделю вне игры. 25.10.2025

maxcds Так и должно быть. Силы нынче не равны, но Вашингтон умеет приятно удивлять. 25.10.2025

mikha1 Что-то пока тревожно. Коламбус прижал кэпс к воротам. 25.10.2025

maxcds Здавайтес. Коламбус - мощь? 25.10.2025

Алексей Х Как говорят эксперты, только на Коламбусах всяких и может)) Вот и посмотрим. 25.10.2025

Андрей Андрей Главное что б Саня вышел и забил 2. 24.10.2025

Andrew_BD Ну да, и Сэнди не будет. Но это было еще после предыдущего матча известно 24.10.2025