Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

25 октября, 06:15

НХЛ, результаты и видео голов 25 октября: «Вашингтон» победил «Коламбус», «Виннипег» обыграл «Калгари» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ

25 октября в НХЛ состоялись четыре матча: «Баффало» — «Торонто» (5:3), «Коламбус» — «Вашингтон» (1:5), «Нью-Джерси» — «Сан-Хосе» (3:1) и «Виннипег» — «Калгари» (5:3).

25 октября, суббота

НХЛ. Регулярный чемпионат
25 октября, 02:00. KeyBank Center (Баффало)
Баффало
Торонто
НХЛ. Регулярный чемпионат
25 октября, 02:00. Nationwide Arena (Коламбус)
Коламбус
Вашингтон
НХЛ. Регулярный чемпионат
25 октября, 02:00. Prudential Center (Нью-Джерси)
Нью-Джерси
Сан-Хосе
НХЛ. Регулярный чемпионат
25 октября, 03:00. Canada Life Centre (Виннипег)
Виннипег
Калгари

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

54

  • Dmitrii R.

    следующие 40 лет новый офис. :)

    25.10.2025

  • Andrew_BD

    Да, прочитал потом. Просто уже которую игру Карбз говорит об этом юбилее, а в этот раз распинался аж несколько минут)

    25.10.2025

  • mikha1

    С Оттавой будет 1500.

    25.10.2025

  • Andrew_BD

    а не эта?

    25.10.2025

  • Andrew_BD

    Ну, 1+1 тоже неплохо

    25.10.2025

  • VeryOldLazy

    В Баффале сегодня будет "перестрелка"? Не вышло... просто пристрелили)

    25.10.2025

  • KlimA

    он и предудщий гол оттуда же забил)

    25.10.2025

  • mikha1

    Дяьволы обыграли Сан-Хосе 3-1. У Аскарова прогресс - всего 2 пропущенные с 29 бросков и звание 3й звезды матча.

    25.10.2025

  • Алексей Х

    Вашингтон победой! Ови с победным голом. Джет Гривз стал каким по счету вратарем в списке? 185?)

    25.10.2025

  • mikha1

    5-1, Томпсона с передачей и отличнойй игрой, МакМайкла с первым голом в сезоне, Сурдифа с 1 голом за кэпс, Овечкина с очередной жертвой- вратарем и победной шайбой.

    25.10.2025

  • mikha1

    А это получается 1 гол МакМайкла в сезоне.

    25.10.2025

  • Алексей Х

    5-1. Хотя до 38 минуты было 0-0))

    25.10.2025

  • mikha1

    Оливер похоронил все надежды жакетов отыграться.

    25.10.2025

  • maxcds

    5-1? Ови - передача.

    25.10.2025

  • maxcds

    4-1

    25.10.2025

  • Алексей Х

    Ждем 900)

    25.10.2025

  • maxcds

    Великий моментально нашел партнера. Хорош

    25.10.2025

  • mikha1

    Ну на 5 минут нарушение не тянет. Мне кажется просто плечом попал, случайно.

    25.10.2025

  • maxcds

    Сейчас колобок на 5 минут уедет. Кепс победили.

    25.10.2025

  • mikha1

    В сборную его, когда будет играть)

    25.10.2025

  • Алексей Х

    Воронков футболист)

    25.10.2025

  • mikha1

    Красиво забил, многие ногомячисты наши так не смогут)

    25.10.2025

  • maxcds

    Отменят((

    25.10.2025

  • maxcds

    Да-да-да! Ворона - молодцом

    25.10.2025

  • mikha1

    Нормально. Нечего хорошему вратарю портить статистику)

    25.10.2025

  • maxcds

    Кент! Твою дивизию! Простил с убойнейшей позиции.

    25.10.2025

  • mikha1

    Эхх, испортили сухарь Логану( Что устроили в защите, мама не горюй! Что там Фехер изобразил))

    25.10.2025

  • maxcds

    Есть 3-1. Но времени мало

    25.10.2025

  • maxcds

    Промытым зомби не входить. Не приведи господь кондратий хватит.

    25.10.2025

  • Алексей Х

    ОВИИИ)гол под копирку, как и первый

    25.10.2025

  • mikha1

    Только хотел уже спросить про Сурдифа, когда уже пик 2 раунда отрабатывать будет. А он забил, молодец. У Томпсона 1 передача в сезоне. Осталось сухарь оформить.

    25.10.2025

  • mikha1

    Просто вбрасывание было в правом круге

    25.10.2025

  • KlimA

    Я чёт не понял.. Овечкин поменял офис с левого на праавый?

    25.10.2025

  • mikha1

    Шикарный бросок Джонни!

    25.10.2025

  • mikha1

    Ощущение, что вернулись в сезон 23/24, тащит только вратарь.

    25.10.2025

  • mikha1

    На такое позорное большинство просто стыдно смотреть.

    25.10.2025

  • Алексей Х

    Удаление на Леонарде же было

    25.10.2025

  • mikha1

    Что-то Ови слишком часто падает, в каждом матче.

    25.10.2025

  • mikha1

    Вроде да.

    25.10.2025

  • Алексей Х

    1500 игра следующая у Ови?

    25.10.2025

  • mikha1

    После паузы столичные получше выглядят.

    25.10.2025

  • mikha1

    Как Лапьерр с полуметра в штангу попал?!

    25.10.2025

  • mikha1

    Жакеты носятся как угорелые, даже Овечкину приходится отрабатывать в обороне.

    25.10.2025

  • maxcds

    В Баффале сегодня будет "перестрелка"?

    25.10.2025

  • mikha1

    И Дюбуа как-то очень долго отдыхает. Я думал, там небольшое повреждение, он вторую неделю вне игры.

    25.10.2025

  • maxcds

    Так и должно быть. Силы нынче не равны, но Вашингтон умеет приятно удивлять.

    25.10.2025

  • mikha1

    Что-то пока тревожно. Коламбус прижал кэпс к воротам.

    25.10.2025

  • maxcds

    Здавайтес. Коламбус - мощь?

    25.10.2025

  • Алексей Х

    Как говорят эксперты, только на Коламбусах всяких и может)) Вот и посмотрим.

    25.10.2025

  • Андрей Андрей

    Главное что б Саня вышел и забил 2.

    24.10.2025

  • Andrew_BD

    Ну да, и Сэнди не будет. Но это было еще после предыдущего матча известно

    24.10.2025

  • Andrew_BD

    Карбз очень нервничает перед игрой из-за нападения КБД и их подключающихся, шустрых защей. Дюбуа сегодня не сыграет

    24.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    НХЛ
    Читайте также
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя