10 ноября, 08:45

НХЛ, результаты и видео голов 9-10 ноября: «Миннесота» обыграла «Калгари», «Ванкувер» уступил «Колорадо» и другие матчи

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ

В воскресенье, 9 ноября, в НХЛ состоялись матчи: «Детройт» — «Чикаго» (1:5) и «Питтсбург» — «Лос-Анджелес» (2:3).

В ночь на понедельник, 10 ноября, прошли игры: «Торонто» — «Каролина» (4:5), «Оттава» — «Юта» (4:2), «Даллас» — «Сиэтл» (2:1), «Миннесота» — «Калгари» (2:0), «Анахайм» — «Виннипег» (4:1), «Ванкувер» — «Колорадо» (4:5 ОТ).

9 ноября

НХЛ. Регулярный чемпионат
9 ноября, 21:00. Little Caesars Arena (Детройт)
Детройт
Чикаго
НХЛ. Регулярный чемпионат
9 ноября, 22:00. PPG Paints Arena (Питтсбург)
Питтсбург
Лос-Анджелес

10 ноября

НХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 03:00. Scotiabank Arena (Торонто)
Торонто
Каролина

НХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 03:00. Canadian Tire Centre (Оттава)
Оттава
Юта

НХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 03:00. American Airlines Center (Даллас)
Даллас
Сиэтл

НХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 04:00. Xcel Energy Center (Сент-Пол)
Миннесота
Калгари
НХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 06:00. Honda Center (Анахайм)
Анахайм
Виннипег
НХЛ. Регулярный чемпионат
10 ноября, 06:00. Rogers Arena (Ванкувер)
Ванкувер
Колорадо

12

  • maxcds

    ©?

    11.11.2025

  • Werewolf

    По любасу. Там мураш с первым голом чуданул. Чуть ли не с нулевого угла пропустил от борта. А Сид выдал конфетку на Раста, у того ума не хватило просто на 30 см в сторону проехать и бросить в пустой угол, сразу попытался бросить и попал в край щитка вратаря. Даже ехать не надо было))) просто клюху вытяни чуть вбок и все )))))

    10.11.2025

  • Danila Smolny

    10.11.2025

  • VeryOldLazy

    :face_with_symbols_over_mouth:

    10.11.2025

  • maxcds

    Страшную силу посмотрел токмо концовку. Чех и финн сделали по чумовому спасению. Люблю такое.

    10.11.2025

  • Andrew_BD

    Листья уверенно переигрывали ураганов 4-2 после двух. Что дальше? Ураганы перебросали листьев 20-2 в третьем, забили 3 гола и выиграли в основное. Ураган просто разметал листья. Кэпс - готовиться…

    10.11.2025

  • mikha1

    Бедард кажется начинает выходить на проектную мощность.

    10.11.2025

  • mikha1

    Деньги под потолком у кэпс есть. Нужно искать в Европе, в КХЛ.

    10.11.2025

  • Андрей Андрей

    когда Вашингтону понадобились деньги для нового центра,то Лига приняла правило,что за высвободившиеся в сезоне деньги брать никого нельзя.Хотя в этом сезоне еще можно.

    10.11.2025

  • mikha1

    А Дюбуа выбыл минимум до февраля. Срочно нужно искать центра, иначе к февралю у нас не останется шансов на плей-офф.

    10.11.2025

  • Apei

    Корри с Перри отжигают. Кросби не проявился. "ПП не может выиграть без нолов Кросби"

    10.11.2025

  • Andrew_BD

    Очередной крутой пас от Малыча. Ну и Манта круто все сделал: обыгрался с партнером классным пасом и сам же забил

    09.11.2025

    НХЛ
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя