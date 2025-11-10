НХЛ, результаты и видео голов 9-10 ноября: «Миннесота» обыграла «Калгари», «Ванкувер» уступил «Колорадо» и другие матчи

Галина Глазко редактор интернет отдела

maxcds ©? 11.11.2025

Werewolf По любасу. Там мураш с первым голом чуданул. Чуть ли не с нулевого угла пропустил от борта. А Сид выдал конфетку на Раста, у того ума не хватило просто на 30 см в сторону проехать и бросить в пустой угол, сразу попытался бросить и попал в край щитка вратаря. Даже ехать не надо было))) просто клюху вытяни чуть вбок и все ))))) 10.11.2025

VeryOldLazy :face_with_symbols_over_mouth: 10.11.2025

maxcds Страшную силу посмотрел токмо концовку. Чех и финн сделали по чумовому спасению. Люблю такое. 10.11.2025

Andrew_BD Листья уверенно переигрывали ураганов 4-2 после двух. Что дальше? Ураганы перебросали листьев 20-2 в третьем, забили 3 гола и выиграли в основное. Ураган просто разметал листья. Кэпс - готовиться… 10.11.2025

mikha1 Бедард кажется начинает выходить на проектную мощность. 10.11.2025

mikha1 Деньги под потолком у кэпс есть. Нужно искать в Европе, в КХЛ. 10.11.2025

Андрей Андрей когда Вашингтону понадобились деньги для нового центра,то Лига приняла правило,что за высвободившиеся в сезоне деньги брать никого нельзя.Хотя в этом сезоне еще можно. 10.11.2025

mikha1 А Дюбуа выбыл минимум до февраля. Срочно нужно искать центра, иначе к февралю у нас не останется шансов на плей-офф. 10.11.2025

Apei Корри с Перри отжигают. Кросби не проявился. "ПП не может выиграть без нолов Кросби" 10.11.2025