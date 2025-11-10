НХЛ, результаты и видео голов 9-10 ноября: «Миннесота» обыграла «Калгари», «Ванкувер» уступил «Колорадо» и другие матчи

10 ноября, 08:45
В воскресенье, 9 ноября, в НХЛ состоялись матчи: «Детройт» — «Чикаго» (1:5) и «Питтсбург» — «Лос-Анджелес» (2:3).
В ночь на понедельник, 10 ноября, прошли игры: «Торонто» — «Каролина» (4:5), «Оттава» — «Юта» (4:2), «Даллас» — «Сиэтл» (2:1), «Миннесота» — «Калгари» (2:0), «Анахайм» — «Виннипег» (4:1), «Ванкувер» — «Колорадо» (4:5 ОТ).
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26
maxcds
11.11.2025
Werewolf
По любасу. Там мураш с первым голом чуданул. Чуть ли не с нулевого угла пропустил от борта. А Сид выдал конфетку на Раста, у того ума не хватило просто на 30 см в сторону проехать и бросить в пустой угол, сразу попытался бросить и попал в край щитка вратаря. Даже ехать не надо было))) просто клюху вытяни чуть вбок и все )))))
10.11.2025
Danila Smolny
10.11.2025
VeryOldLazy
10.11.2025
maxcds
Страшную силу посмотрел токмо концовку. Чех и финн сделали по чумовому спасению. Люблю такое.
10.11.2025
Andrew_BD
Листья уверенно переигрывали ураганов 4-2 после двух. Что дальше? Ураганы перебросали листьев 20-2 в третьем, забили 3 гола и выиграли в основное. Ураган просто разметал листья. Кэпс - готовиться…
10.11.2025
mikha1
Бедард кажется начинает выходить на проектную мощность.
10.11.2025
mikha1
Деньги под потолком у кэпс есть. Нужно искать в Европе, в КХЛ.
10.11.2025
Андрей Андрей
когда Вашингтону понадобились деньги для нового центра,то Лига приняла правило,что за высвободившиеся в сезоне деньги брать никого нельзя.Хотя в этом сезоне еще можно.
10.11.2025
mikha1
А Дюбуа выбыл минимум до февраля. Срочно нужно искать центра, иначе к февралю у нас не останется шансов на плей-офф.
10.11.2025
Apei
Корри с Перри отжигают. Кросби не проявился. "ПП не может выиграть без нолов Кросби"
10.11.2025
Andrew_BD
Очередной крутой пас от Малыча. Ну и Манта круто все сделал: обыгрался с партнером классным пасом и сам же забил
09.11.2025