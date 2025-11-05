Видео
5 ноября, 09:15

НХЛ, результаты и видео голов 5 ноября: «Рейнджерс» проиграли «Каролине», «Миннесота» победила «Нэшвилл» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото Getty Images
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

5 ноября в НХЛ прошли 10 матчей: «Айлендерс» — «Бостон» (3:4 Б), «Баффало» — «Юта» (1:2), «Монреаль» — «Филадельфия» (4:5 Б), «Рейнджерс» — «Каролина» (0:3), «Даллас» — «Эдмонтон» (4:3 Б), «Миннесота» — «Нэшвилл» (3:2 ОТ), «Колорадо» — «Тампа» (3:2), «Анахайм» — «Флорида» (7:3), «Вегас» — «Детройт» (1:0), «Лос-Анджелес» — «Виннипег» (3:0).

5 ноября, среда

НХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 03:00. UBS Arena (Нью-Йорк)
Айлендерс
Бостон
НХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 03:00. KeyBank Center (Баффало)
Баффало
Юта
НХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 03:00. Centre Bell (Монреаль)
Монреаль
Филадельфия
НХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 03:00. Madison Square Garden (Нью-Йорк)
Рейнджерс
Каролина
НХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 04:00. American Airlines Center (Даллас)
Даллас
Эдмонтон
НХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 04:00. Xcel Energy Center (Сент-Пол)
Миннесота
Нэшвилл
НХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 05:30. Ball Arena (Денвер)
Колорадо
Тампа-Бэй
НХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 06:00. Honda Center (Анахайм)
Анахайм
Флорида
НХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 06:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Детройт
НХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 06:30. Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес)
Лос-Анджелес
Виннипег

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

25

  • Andrew_BD

    да, как бы, от беды подальше... кто ж его знает

    05.11.2025

  • mikha1

    Команда много лет не попадающая в плей-офф разносит двухкратного действующего обладателя кубка 7-3

    05.11.2025

  • maxcds

    РР Колорады. Маккиннон - в Васю. Намечается 4-1...

    05.11.2025

  • maxcds

    Как так можно привозить))) Опять Вася выручает. Снова ошибка. Хедмана как стоячего обыгрывают и он отправляется на скамейку штрафников.

    05.11.2025

  • maxcds

    Тампа уже проигрывает в одну шабу, но что творит лучший вратарь мира. Если б не он. --- И тут же все равно не спасает. Защиты у Тампы нет. 1-3.

    05.11.2025

  • Елисей Петров

    Петя вышел и сразу сухарь, красавец!

    05.11.2025

  • maxcds

    Хорошее РР у Колорады. В первом Везиневский выстоял, во втором - увы.

    05.11.2025

  • mikha1

    МакДэвид вышел на 1 место в споре бомбардиров.

    05.11.2025

  • mikha1

    Что думаешь по поводу Кравцова? было бы смыслом для столичных его подписать? В Тракторе в регулярке здорово смотрелся. Впрочем, Ремпал тоже.

    05.11.2025

  • Andrew_BD

    Canadiens, конечно. перепутал с переводом)

    05.11.2025

  • Andrew_BD

    крутил, вертел, обмануть хотел, - вот они совсем и запутались)

    05.11.2025

  • mikha1

    Так и клинковые ребятки разьехались в разные стороны от ворот.

    05.11.2025

  • Andrew_BD

    помнится, бывал Хоттабычем)

    05.11.2025

  • mikha1

    После)) Я же не ванга))

    05.11.2025

  • mikha1

    На данный момент обладатель КС Флорида занимает последнее место в восточной конференции. После матча с Анахаймом на последнее место может опуститься Вашингтон. Плотность в таблице Востока гигантская.

    05.11.2025

  • Andrew_BD

    И все-таки ФФ)

    05.11.2025

  • Andrew_BD

    какой гол Келлера, мама дорогая...

    05.11.2025

  • Andrew_BD

    это ты написал до или после этого гола?)

    05.11.2025

  • mikha1

    Бафффало уже в 5 раз подряд доигралось до овертайма. И обыграли в итоге только столичных.

    05.11.2025

  • mikha1

    Дальше гол Гребенкина и вероятно овертайм

    05.11.2025

  • Andrew_BD

    Капец какой матч летчики-кэнаки… Следил до 3-0, затем до 3-4. Что же дальше?

    05.11.2025

  • Neil

    Блин, Колорадо-Тампа вкусно канеш.

    05.11.2025

