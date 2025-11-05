НХЛ, результаты и видео голов 5 ноября: «Рейнджерс» проиграли «Каролине», «Миннесота» победила «Нэшвилл» и другие матчи

Andrew_BD да, как бы, от беды подальше... кто ж его знает 05.11.2025

mikha1 Команда много лет не попадающая в плей-офф разносит двухкратного действующего обладателя кубка 7-3 05.11.2025

maxcds РР Колорады. Маккиннон - в Васю. Намечается 4-1... 05.11.2025

maxcds Как так можно привозить))) Опять Вася выручает. Снова ошибка. Хедмана как стоячего обыгрывают и он отправляется на скамейку штрафников. 05.11.2025

maxcds Тампа уже проигрывает в одну шабу, но что творит лучший вратарь мира. Если б не он. --- И тут же все равно не спасает. Защиты у Тампы нет. 1-3. 05.11.2025

Елисей Петров Петя вышел и сразу сухарь, красавец! 05.11.2025

maxcds Хорошее РР у Колорады. В первом Везиневский выстоял, во втором - увы. 05.11.2025

mikha1 МакДэвид вышел на 1 место в споре бомбардиров. 05.11.2025

mikha1 Что думаешь по поводу Кравцова? было бы смыслом для столичных его подписать? В Тракторе в регулярке здорово смотрелся. Впрочем, Ремпал тоже. 05.11.2025

Andrew_BD Canadiens, конечно. перепутал с переводом) 05.11.2025

Andrew_BD крутил, вертел, обмануть хотел, - вот они совсем и запутались) 05.11.2025

mikha1 Так и клинковые ребятки разьехались в разные стороны от ворот. 05.11.2025

Andrew_BD помнится, бывал Хоттабычем) 05.11.2025

mikha1 После)) Я же не ванга)) 05.11.2025

mikha1 На данный момент обладатель КС Флорида занимает последнее место в восточной конференции. После матча с Анахаймом на последнее место может опуститься Вашингтон. Плотность в таблице Востока гигантская. 05.11.2025

Andrew_BD И все-таки ФФ) 05.11.2025

Andrew_BD какой гол Келлера, мама дорогая... 05.11.2025

Andrew_BD это ты написал до или после этого гола?) 05.11.2025

mikha1 Бафффало уже в 5 раз подряд доигралось до овертайма. И обыграли в итоге только столичных. 05.11.2025

mikha1 Дальше гол Гребенкина и вероятно овертайм 05.11.2025

Andrew_BD Капец какой матч летчики-кэнаки… Следил до 3-0, затем до 3-4. Что же дальше? 05.11.2025