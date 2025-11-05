НХЛ, результаты и видео голов 5 ноября: «Рейнджерс» проиграли «Каролине», «Миннесота» победила «Нэшвилл» и другие матчи

5 ноября, 09:15
5 ноября в НХЛ прошли 10 матчей: «Айлендерс» — «Бостон» (3:4 Б), «Баффало» — «Юта» (1:2), «Монреаль» — «Филадельфия» (4:5 Б), «Рейнджерс» — «Каролина» (0:3), «Даллас» — «Эдмонтон» (4:3 Б), «Миннесота» — «Нэшвилл» (3:2 ОТ), «Колорадо» — «Тампа» (3:2), «Анахайм» — «Флорида» (7:3), «Вегас» — «Детройт» (1:0), «Лос-Анджелес» — «Виннипег» (3:0).
Andrew_BD
да, как бы, от беды подальше... кто ж его знает
05.11.2025
mikha1
Команда много лет не попадающая в плей-офф разносит двухкратного действующего обладателя кубка 7-3
05.11.2025
maxcds
РР Колорады. Маккиннон - в Васю. Намечается 4-1...
05.11.2025
maxcds
Как так можно привозить))) Опять Вася выручает. Снова ошибка. Хедмана как стоячего обыгрывают и он отправляется на скамейку штрафников.
05.11.2025
maxcds
Тампа уже проигрывает в одну шабу, но что творит лучший вратарь мира. Если б не он. --- И тут же все равно не спасает. Защиты у Тампы нет. 1-3.
05.11.2025
Елисей Петров
Петя вышел и сразу сухарь, красавец!
05.11.2025
maxcds
Хорошее РР у Колорады. В первом Везиневский выстоял, во втором - увы.
05.11.2025
mikha1
МакДэвид вышел на 1 место в споре бомбардиров.
05.11.2025
mikha1
Что думаешь по поводу Кравцова? было бы смыслом для столичных его подписать? В Тракторе в регулярке здорово смотрелся. Впрочем, Ремпал тоже.
05.11.2025
Andrew_BD
Canadiens, конечно. перепутал с переводом)
05.11.2025
Andrew_BD
крутил, вертел, обмануть хотел, - вот они совсем и запутались)
05.11.2025
mikha1
Так и клинковые ребятки разьехались в разные стороны от ворот.
05.11.2025
Andrew_BD
помнится, бывал Хоттабычем)
05.11.2025
mikha1
После)) Я же не ванга))
05.11.2025
mikha1
На данный момент обладатель КС Флорида занимает последнее место в восточной конференции. После матча с Анахаймом на последнее место может опуститься Вашингтон. Плотность в таблице Востока гигантская.
05.11.2025
Andrew_BD
И все-таки ФФ)
05.11.2025
Andrew_BD
какой гол Келлера, мама дорогая...
05.11.2025
Andrew_BD
это ты написал до или после этого гола?)
05.11.2025
mikha1
Бафффало уже в 5 раз подряд доигралось до овертайма. И обыграли в итоге только столичных.
05.11.2025
mikha1
Дальше гол Гребенкина и вероятно овертайм
05.11.2025
Andrew_BD
Капец какой матч летчики-кэнаки… Следил до 3-0, затем до 3-4. Что же дальше?
05.11.2025
Neil
Блин, Колорадо-Тампа вкусно канеш.
05.11.2025