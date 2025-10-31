НХЛ, результаты и видео голов: «Тампа» победила «Даллас», «Миннесота» проиграла «Питтсбургу» и другие матчи 31 октября

31 октября, 08:30
В ночь на 31 октября в НХЛ состоялись игры «Филадельфия» — «Нэшвилл» (4:1), «Оттава» — «Калгари» (4:3 Б), «Бостон» — «Баффало» (4:3 ОТ), «Каролина» — «Айлендерс» (6:2), «Тампа-Бэй» — «Даллас» (2:1 ОТ), «Виннипег» — «Чикаго» (6:3), «Сент-Луис» — «Ванкувер» (3:4), «Миннесота» — «Питтсбург» (1:4), «Эдмонтон» — «Рейнджерс» (3:4 ОТ), «Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» (5:2), «Лос-Анджелес» — «Детройт» (3:4 Б).
Грег Хаус
Посмотрел позорных Эдов
31.10.2025