31 октября, 08:30

НХЛ, результаты и видео голов: «Тампа» победила «Даллас», «Миннесота» проиграла «Питтсбургу» и другие матчи 31 октября

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ

В ночь на 31 октября в НХЛ состоялись игры «Филадельфия» — «Нэшвилл» (4:1), «Оттава» — «Калгари» (4:3 Б), «Бостон» — «Баффало» (4:3 ОТ), «Каролина» — «Айлендерс» (6:2), «Тампа-Бэй» — «Даллас» (2:1 ОТ), «Виннипег» — «Чикаго» (6:3), «Сент-Луис» — «Ванкувер» (3:4), «Миннесота» — «Питтсбург» (1:4), «Эдмонтон» — «Рейнджерс» (3:4 ОТ), «Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» (5:2), «Лос-Анджелес» — «Детройт» (3:4 Б).

НХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 02:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Нэшвилл
НХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 02:00. Canadian Tire Centre (Оттава)
Оттава
Калгари
НХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 02:00. TD Garden (Бостон)
Бостон
Баффало
НХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 02:00. Lenovo Center (Роли)
Каролина
Айлендерс
НХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 02:00. Amalie Arena (Тампа)
Тампа-Бэй
Даллас
НХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 03:00. Canada Life Centre (Виннипег)
Виннипег
Чикаго
НХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 03:00. Enterprise Center (Сент-Луис)
Сент-Луис
Ванкувер
НХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 03:00. Xcel Energy Center (Сент-Пол)
Миннесота
Питтсбург
НХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 04:00. Rogers Place (Эдмонтон)
Эдмонтон
Рейнджерс
НХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 05:00. SAP Center (Сан-Хосе)
Сан-Хосе
Нью-Джерси

НХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 05:30. Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес)
Лос-Анджелес
Детройт

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

2

  • Грег Хаус

    Посмотрел позорных Эдов

    31.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    НХЛ
