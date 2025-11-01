Видео
1 ноября, 07:50

НХЛ, результаты и видео голов 31 октября и 1 ноября: «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
Матчи регулярного чемпионата НХЛ

В ночь с 31 октября на 1 ноября прошли три матча НХЛ: «Вегас» — «Колорадо» (2:4), «Вашингтон» — «Айлендерс» (1:3) и «Анахайм» — «Детройт» (5:2).

31 октября, пятница

НХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 23:00. T-Mobile Arena (Парадайс)
Вегас
Колорадо

1 ноября, суббота

НХЛ. Регулярный чемпионат
1 ноября, 02:00. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Айлендерс
НХЛ. Регулярный чемпионат
1 ноября, 05:00. Honda Center (Анахайм)
Анахайм
Детройт

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

19

  • hant64

    А почему Островок с зайцами промолчал? Это же событие - Овечкин не забил Сорокину. Наверное, к такой дичи даже он оказался не готов, бреда сгенерировать не смог.

    01.11.2025

  • maxcds

    Случиться то может и может, но ттх очевидны.

    01.11.2025

  • mikha1

    С такой игрой матчей через 10 столичные будут претендовать на Маккену.

    01.11.2025

  • mikha1

    Все идет к счету 1-3 и голу в пустые ворота.

    01.11.2025

  • mikha1

    Не идут броски у Овечкина, а больше вариантов нет у столичных в большинстве.

    01.11.2025

  • mikha1

    Шефер хорош. Но сезон только начался, все что угодно может дальше случиться.

    01.11.2025

  • maxcds

    Заигрались, получите

    01.11.2025

  • maxcds

    Ну что могу сказать - вопрос по Колдеру 25-26, на мой взгялд, закрыт. Ясно почему с Добсоном легко расстались.

    01.11.2025

  • mikha1

    Удивительно, что сейчас Чисхольма не удалили

    01.11.2025

  • mikha1

    Третий раз подряд челендж в молоко..Осталось еще снова в меньшинстве пропустить

    01.11.2025

  • mikha1

    Большинство кэпс удручает. И видео-тренеры тоже (

    01.11.2025

  • mikha1

    Какой сэйвище от Логана на Друэне!!

    01.11.2025

  • mikha1

    Блин, и чего я это в прошлом матче не сказал.. Тут же Уилсон забил)

    01.11.2025

  • mikha1

    Столичные уже 5 периодов забить не могут.

    01.11.2025

  • mikha1

    Писец... Кажется опять выбыл Дюбуа. И может быть надолго. Топ-центров в команде не осталось. Огромная проблема. В команде осталос 4 изначальных центра Дауд, Лапьерр, МакМайкл и Протас. Протас давно в центре не играл, МакМайкл в центре хуже смотрится, чем с краю. Дауд - это для 4 тройки. Мда уж, печально..

    01.11.2025

  • Apei

    нечас, Макар, марнер

    01.11.2025

  • Apei

    замер в ожидании

    01.11.2025

