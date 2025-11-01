НХЛ, результаты и видео голов 31 октября и 1 ноября: «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» и другие матчи

hant64 А почему Островок с зайцами промолчал? Это же событие - Овечкин не забил Сорокину. Наверное, к такой дичи даже он оказался не готов, бреда сгенерировать не смог. 01.11.2025

maxcds Случиться то может и может, но ттх очевидны. 01.11.2025

mikha1 С такой игрой матчей через 10 столичные будут претендовать на Маккену. 01.11.2025

mikha1 Все идет к счету 1-3 и голу в пустые ворота. 01.11.2025

mikha1 Не идут броски у Овечкина, а больше вариантов нет у столичных в большинстве. 01.11.2025

mikha1 Шефер хорош. Но сезон только начался, все что угодно может дальше случиться. 01.11.2025

maxcds Заигрались, получите 01.11.2025

maxcds Ну что могу сказать - вопрос по Колдеру 25-26, на мой взгялд, закрыт. Ясно почему с Добсоном легко расстались. 01.11.2025

mikha1 Удивительно, что сейчас Чисхольма не удалили 01.11.2025

mikha1 Третий раз подряд челендж в молоко..Осталось еще снова в меньшинстве пропустить 01.11.2025

mikha1 Большинство кэпс удручает. И видео-тренеры тоже ( 01.11.2025

mikha1 Какой сэйвище от Логана на Друэне!! 01.11.2025

mikha1 Блин, и чего я это в прошлом матче не сказал.. Тут же Уилсон забил) 01.11.2025

mikha1 Столичные уже 5 периодов забить не могут. 01.11.2025

mikha1 Писец... Кажется опять выбыл Дюбуа. И может быть надолго. Топ-центров в команде не осталось. Огромная проблема. В команде осталос 4 изначальных центра Дауд, Лапьерр, МакМайкл и Протас. Протас давно в центре не играл, МакМайкл в центре хуже смотрится, чем с краю. Дауд - это для 4 тройки. Мда уж, печально.. 01.11.2025

Apei нечас, Макар, марнер 01.11.2025