НХЛ, результаты и видео голов 31 октября и 1 ноября: «Вашингтон» проиграл «Айлендерс» и другие матчи

1 ноября, 07:50
В ночь с 31 октября на 1 ноября прошли три матча НХЛ: «Вегас» — «Колорадо» (2:4), «Вашингтон» — «Айлендерс» (1:3) и «Анахайм» — «Детройт» (5:2).
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26
hant64
А почему Островок с зайцами промолчал? Это же событие - Овечкин не забил Сорокину. Наверное, к такой дичи даже он оказался не готов, бреда сгенерировать не смог.
01.11.2025
maxcds
Случиться то может и может, но ттх очевидны.
01.11.2025
mikha1
С такой игрой матчей через 10 столичные будут претендовать на Маккену.
01.11.2025
mikha1
Все идет к счету 1-3 и голу в пустые ворота.
01.11.2025
mikha1
Не идут броски у Овечкина, а больше вариантов нет у столичных в большинстве.
01.11.2025
mikha1
Шефер хорош. Но сезон только начался, все что угодно может дальше случиться.
01.11.2025
maxcds
Заигрались, получите
01.11.2025
maxcds
Ну что могу сказать - вопрос по Колдеру 25-26, на мой взгялд, закрыт. Ясно почему с Добсоном легко расстались.
01.11.2025
mikha1
Удивительно, что сейчас Чисхольма не удалили
01.11.2025
mikha1
Третий раз подряд челендж в молоко..Осталось еще снова в меньшинстве пропустить
01.11.2025
mikha1
Большинство кэпс удручает. И видео-тренеры тоже (
01.11.2025
mikha1
Какой сэйвище от Логана на Друэне!!
01.11.2025
mikha1
Блин, и чего я это в прошлом матче не сказал.. Тут же Уилсон забил)
01.11.2025
mikha1
Столичные уже 5 периодов забить не могут.
01.11.2025
mikha1
Писец... Кажется опять выбыл Дюбуа. И может быть надолго. Топ-центров в команде не осталось. Огромная проблема. В команде осталос 4 изначальных центра Дауд, Лапьерр, МакМайкл и Протас. Протас давно в центре не играл, МакМайкл в центре хуже смотрится, чем с краю. Дауд - это для 4 тройки. Мда уж, печально..
01.11.2025
Apei
нечас, Макар, марнер
01.11.2025
Apei
замер в ожидании
01.11.2025