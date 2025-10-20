Видео
20 октября, 06:59

НХЛ, результаты и видео голов: «Чикаго» обыграл «Анахайм», «Вашингтон» уступил «Ванкуверу» и другие матчи 19 и 20 октября

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

19 и 20 октября в Национальной хоккейной лиге «Вашингтон» уступил «Ванкуверу» (3:4), «Детройт» победил «Эдмонтон» (4:2), также прошли игры «Чикаго» — «Анахайм» (2:1 ОТ) и «Юта» — «Бостон» (3:2).

19 октября

НХЛ. Регулярный чемпионат
19 октября, 19:30. Capital One Arena (Вашингтон)
Вашингтон
Ванкувер

НХЛ. Регулярный чемпионат
19 октября, 22:00. Little Caesars Arena (Детройт)
Детройт
Эдмонтон

20 октября

НХЛ. Регулярный чемпионат
20 октября, 02:00. United Center (Чикаго)
Чикаго
Анахайм

НХЛ. Регулярный чемпионат
20 октября, 02:00. Delta Center (Солт-Лейк-Сити)
Юта
Бостон

158

  • Город Моторов

    Детройт машина))

    19.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ща загуглил, 230

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    нет, по прямой до хребта меньше 200

    19.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    300 минимум

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    Да, 150-200 км до границы с Азией

    19.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Пермь цэ еуропа

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    в Перми 00:20

    19.10.2025

  • Скиталец

    :joy:

    19.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Какая ночь? У нас в Бурятии утро уже...

    19.10.2025

  • Adiоs Amigos R

    Вперёд Детройт! Мочи нефть пархатую!

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    Всем спокойной ночи.

    19.10.2025

  • Neil

    А вот да!

    19.10.2025

  • Neil

    Нормально с самого начала играли, тоько не в обороне.

    19.10.2025

  • Neil

    ухх...Увы( А честно так хотелось ОТ.

    19.10.2025

  • mikha1

    Играть нужно не только в последние 5 минут.

    19.10.2025

  • Andrew_BD

    Увы… Но вопросы к судье по первому периоду (

    19.10.2025

  • mikha1

    Всё..

    19.10.2025

  • Andrew_BD

    Ну… Давайте…

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    Саня дышит

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    ДЖонни клоун

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    проиграли

    19.10.2025

  • mikha1

    А если бы не второй гол..

    19.10.2025

  • Neil

    И тут выходят Фёдоров и Ковальчук...

    19.10.2025

  • Neil

    А не спеши ты, нас, хоронииить....

    19.10.2025

  • Скиталец

    Ееее!!!! Ан нет, надо забивать)))

    19.10.2025

  • Neil

    Ух влепил!

    19.10.2025

  • Скиталец

    Похоже сегодня кэпиталз продули. Времени меньше и меньше(

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    вот теперь 3-5 будет видимо.

    19.10.2025

  • Neil

    дПАВААааААА!! сука ДА!!!!!

    19.10.2025

  • Andrew_BD

    Ураа!!!

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    НННАААА

    19.10.2025

  • Neil

    Это всё беленькая))

    19.10.2025

  • Скиталец

    Да, Квебек. 17.05.2008.

    19.10.2025

  • Neil

    Да, такого уже нет. С Р.Скворцовым они здорово спелись.

    19.10.2025

  • Скиталец

    Эх.. жаль нет Сергея Наильевича. Очень толково разбирался в хоккее, игроках и т.д. Прям очень ноавился мне человек.

    19.10.2025

  • Neil

    ой ёй ёй..Квебэк же. В Ванкувере 7-3 вроде и ОИ.

    19.10.2025

  • mikha1

    Это было в Квебеке. И за 10 минут до конца. Как раз за 5 минут там счет сравняли.

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    То, что невозможно забыть!

    19.10.2025

  • Neil

    Хм, у меня другое впечатление в прошлой они оставили. Уж лучше второй.

    19.10.2025

  • Neil

    Финал 2008, Ванкувер, Канада-Россия. Счёт 4-2, шёл третий... Гимаев у микрофона..

    19.10.2025

  • Andrew_BD

    Как невовремя…

    19.10.2025

  • mikha1

    Да нет. Она и в прошлом сезоне проседала, не просто так Эллера возвращали, хотя и он потом сдулся.

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    Опять не затолкали. из вратаря героя делают

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    Стата говорит что нет

    19.10.2025

  • Скиталец

    В створ нет, мимо 3.

    19.10.2025

  • Neil

    Так она как раз в порядке

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    Вроде да

    19.10.2025

  • Скиталец

    Всем привет! Чикран, таки добился свего. 10 мин еще надо спасаться)

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    Только если пронькину:-)

    19.10.2025

  • Andrew_BD

    А Ови бросил в створ хоть раз?

    19.10.2025

  • Neil

    Ставим хату на ОТ!))

    19.10.2025

  • mikha1

    Увы, опыт( Но хотелось бы ошибиться.

    19.10.2025

  • Andrew_BD

    всю малину сбил...)

    19.10.2025

  • mikha1

    Надо же, 3я тройка отличилась.

    19.10.2025

  • Neil

    ну там в упор, хоть так. Надавили, молодцы!

    19.10.2025

  • Neil

    ой, написал я так написал))

    19.10.2025

  • Andrew_BD

    :pray:

    19.10.2025

  • mikha1

    Одну шайбу кэпс отыграют, но потом традиционно пропустят в пустые и 2-5.

    19.10.2025

  • Andrew_BD

    Да!!

    19.10.2025

  • Neil

    Чикранчик писец канеш)) как 40 лет

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    ЕСТЬ

    19.10.2025

  • mikha1

    Вот вроде расстановку меняют, но вот ничего не работает так. как надо.

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    соглашусь

    19.10.2025

  • mikha1

    Если сейчас не забьют, то значит все на сегодня кончено.

    19.10.2025

  • Neil

    ну что блин не идёт а..

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    Хорошо придавили. ПП. Саня расчехляй!

    19.10.2025

  • Andrew_BD

    Хорошее движение, моменты у Кэпс сейчас. Но замкнуть бы уже…

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    возможно.

    19.10.2025

  • Neil

    Да забей ты уже ну...

    19.10.2025

  • Neil

    Слухай, а это не ты у меня за биржу интересовался в том сезоне?

    19.10.2025

  • Neil

    Покрутился. Это тут не пельмени сварить)

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    Красавчик, ёпта!

    19.10.2025

  • Neil

    лана, поляна накрыта. Рис с кабачком и лучком, мясо свежак, овощи горчичка и кетчупом..И бельнькая) Вперёд кэпс, я готов!!

    19.10.2025

  • mikha1

    Я тоже не увидел. Но в протоколе есть, типа за неспортивное поведение.

    19.10.2025

  • Neil

    Я этого не видел. Нещитается.

    19.10.2025

  • Neil

    Ну и наелись они. Тем более график чуть жёстче у них.

    19.10.2025

  • mikha1

    Еще и Дауда в концовке удалили? За что?

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    сейчас хоть игра ровнее стала. может в третьем скажется что у Ванкувера двое уже покинули лед (Хытил и Лекеремаки)

    19.10.2025

  • Neil

    Да, Мак в этом сезоне совсем ужас ужас.

    19.10.2025

  • Neil

    Ну что, 1-4?

    19.10.2025

  • mikha1

    Мда уж.. В 3м матче сказывается отсутсвие Дюбуа.. МайкиМайк на центра топ-6 всё же не тянет.

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    и Чикран туда же

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    ММ лох

    19.10.2025

  • Neil

    Катание Сандин показал, нормально.

    19.10.2025

  • Neil

    Опять центра нет!

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    ТРИ!

    19.10.2025

  • mikha1

    Чтобы в 3 периоде были хоть какие-то шансы, до конца второго надо еще хоть раз забить.

    19.10.2025

  • Neil

    Но камбэк 10-15% щетаю.

    19.10.2025

  • Andrew_BD

    Я здесь, смотрю, совмещая с работой. Но все непросто с подписками в этом сезоне, очень неудобно стало. А одновременно комментить тем более

    19.10.2025

  • Neil

    Колдера этому человеку!

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    Согласен.

    19.10.2025

  • Andrew_BD

    Ну хоть что-то получилось

    19.10.2025

  • Neil

    Да лузер потому что.

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    Норм разыграли, но забивать надо с первого предъявления

    19.10.2025

  • Neil

    Ну ёмоё. И кто!? Чудило этот...

    19.10.2025

  • mikha1

    Ну надо же, неужели Леонард?

    19.10.2025

  • mikha1

    Как же уныло кэпс в большинстве играют.

    19.10.2025

  • Neil

    бляяя..Какая мерзкая игра получилась. Я их запомнил. В следующей попляшут.

    19.10.2025

  • mikha1

    Сколько же потерь у столичных.

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    Сейчас этого кэнака кастрируют!

    19.10.2025

  • Neil

    Бейте козла!!!

    19.10.2025

  • Neil

    Да всё. Только мясо зря пригорело.

    19.10.2025

  • Neil

    Сандин...

    19.10.2025

  • Neil

    Ну Милано блин!

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    да

    19.10.2025

  • mikha1

    Опять большинство ни о чем?

    19.10.2025

  • Neil

    Вот же непруха. Девятка же, ну или отскок..А нет.

    19.10.2025

  • Neil

    Ну здесь похоже всё. Пипец блин денёк. курьер с утра вынес мозг, потом Ювенетус обосрался..Теперь Вашингтон жёстко летит.

    19.10.2025

  • Neil

    Позорни. Видел как фланги убежали, а его и близко небыло? Потом потеря, и он в обороне не отработал.

    19.10.2025

  • mikha1

    Хорошо подрались, оба получили по морде)) Столичных только это остается или что-то сделают на льду с шайбой?

    19.10.2025

  • mikha1

    МакМайкл

    19.10.2025

  • mikha1

    Да как так? Что сегодня со 2й тройкой?

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    Цирк в обороне

    19.10.2025

  • Neil

    Хэдшат это не гол)

    19.10.2025

  • Neil

    Где наш гоЛ!?

    19.10.2025

  • Neil

    о, уже 4 минуты сыграли

    19.10.2025

  • mikha1

    Ну что, ПроТом должен наконец сделать гол в меньшинстве?

    19.10.2025

  • mikha1

    Столичные в защите вообще не отрабатывают? По блокированным канюки ведут 9-0?!

    19.10.2025

  • Neil

    Чёт я лоханулся канеш. Сначала приготовь ужин, а потом садись смотри. А тут алис(( Буду бегать значит...

    19.10.2025

  • Neil

    Ну блин, пипец. Понеслась коза по ипподрому...

    19.10.2025

  • mikha1

    Да вы, блин, издеваетесь?!

    19.10.2025

  • mikha1

    Ну хоть одно судейское решение в пользу кэпс.

    19.10.2025

  • Andrew_BD

    отменили. редкость :)

    19.10.2025

  • mikha1

    Хытилу здоровья, но силовой вроде нормальный был. Какое удаление?

    19.10.2025

  • Neil

    Уилли красава.

    19.10.2025

  • Neil

    Про, втащи нигеру!

    19.10.2025

  • Neil

    Счёт точно не по игре. Бредятина в правилах и судействе.

    19.10.2025

  • Neil

    Ну вобщем я не знаю, а потом будут писать за плохую стату Линда. Хотя его вина в певрой только, да и то не явная.

    19.10.2025

  • Andrew_BD

    И еще((

    19.10.2025

  • Andrew_BD

    Увы, засчитали, действительно

    19.10.2025

  • Neil

    Черномазый просто бес и упырь.

    19.10.2025

  • mikha1

    А кто-то предупреждал, что с Кувером будет тяжело(

    19.10.2025

  • Andrew_BD

    Плохие предчувствия насчет челленджа…

    19.10.2025

  • Neil

    Лажа. Нельзя засчитывать.

    19.10.2025

  • Neil

    Да чего там кто выучил, работало до последнего.

    19.10.2025

  • Andrew_BD

    Это уже все выучили... Проехали :man_shrugging_tone3:

    19.10.2025

  • Neil

    О, Это нефтяной Кейн?

    19.10.2025

  • Neil

    Эхх, были времена в ПП. Молодой Карлсон, Бэки справа, Оши в центре, мр.Офис №8..даа

    19.10.2025

  • Neil

    А здесь удалил, пипец..

    19.10.2025

  • Neil

    Твари! Он же в шею крюком прям въехал!!

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    Это кэнак!!! повтор показали. Это минима 2*2 минут?

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    Линдгрена кто снёс? Если кэнак, то оторвать башку

    19.10.2025

  • Neil

    Хм, опять провал, очередной сейв от 1в1. Где удаление гада?!

    19.10.2025

  • Andrew_BD

    Упс, что с Чаки?

    19.10.2025

  • Neil

    А вот могли кстати уже сравнять. Не повезло.

    19.10.2025

  • Neil

    Хьюз апасен.

    19.10.2025

  • Neil

    Ну включили вторую) Только выход 1 в 1 пропустили, и Линд в поряде!

    19.10.2025

  • Neil

    Первая игра вроде, заржавел.

    19.10.2025

  • Neil

    Будет ли легендарный моментальный ответ от столичных!? Интрига)

    19.10.2025

  • Neil

    Не, ну вообще никто не мешает бросать, бардак. Как мы столь мало напропускали тогда.

    19.10.2025

  • Andrew_BD

    Блин. Спим. Включая Чаки

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    Всем привет.

    19.10.2025

  • shurikfromkaragay

    нда, начали хреново.

    19.10.2025

  • Neil

    Линд в воротах! упс, и мы уже пропускаем(

    19.10.2025

  • Andrew_BD

    Приходится работать сегодня. Буду стараться совмещать :rolling_eyes:

    19.10.2025

  • Neil

    Постараюсь быть)

    19.10.2025

