НХЛ, результаты и видео голов: «Чикаго» обыграл «Анахайм», «Вашингтон» уступил «Ванкуверу» и другие матчи 19 и 20 октября

Галина Глазко редактор интернет отдела

Город Моторов Детройт машина)) 19.10.2025

Adiоs Amigos R Ща загуглил, 230 19.10.2025

shurikfromkaragay нет, по прямой до хребта меньше 200 19.10.2025

Adiоs Amigos R 300 минимум 19.10.2025

shurikfromkaragay Да, 150-200 км до границы с Азией 19.10.2025

Adiоs Amigos R Пермь цэ еуропа 19.10.2025

shurikfromkaragay в Перми 00:20 19.10.2025

Скиталец :joy: 19.10.2025

Adiоs Amigos R Какая ночь? У нас в Бурятии утро уже... 19.10.2025

Adiоs Amigos R Вперёд Детройт! Мочи нефть пархатую! 19.10.2025

shurikfromkaragay Всем спокойной ночи. 19.10.2025

Neil А вот да! 19.10.2025

Neil Нормально с самого начала играли, тоько не в обороне. 19.10.2025

Neil ухх...Увы( А честно так хотелось ОТ. 19.10.2025

mikha1 Играть нужно не только в последние 5 минут. 19.10.2025

Andrew_BD Увы… Но вопросы к судье по первому периоду ( 19.10.2025

mikha1 Всё.. 19.10.2025

Andrew_BD Ну… Давайте… 19.10.2025

shurikfromkaragay Саня дышит 19.10.2025

shurikfromkaragay ДЖонни клоун 19.10.2025

shurikfromkaragay проиграли 19.10.2025

mikha1 А если бы не второй гол.. 19.10.2025

Neil И тут выходят Фёдоров и Ковальчук... 19.10.2025

Neil А не спеши ты, нас, хоронииить.... 19.10.2025

Скиталец Ееее!!!! Ан нет, надо забивать))) 19.10.2025

Neil Ух влепил! 19.10.2025

Скиталец Похоже сегодня кэпиталз продули. Времени меньше и меньше( 19.10.2025

shurikfromkaragay вот теперь 3-5 будет видимо. 19.10.2025

Neil дПАВААааААА!! сука ДА!!!!! 19.10.2025

Andrew_BD Ураа!!! 19.10.2025

shurikfromkaragay НННАААА 19.10.2025

Neil Это всё беленькая)) 19.10.2025

Скиталец Да, Квебек. 17.05.2008. 19.10.2025

Neil Да, такого уже нет. С Р.Скворцовым они здорово спелись. 19.10.2025

Скиталец Эх.. жаль нет Сергея Наильевича. Очень толково разбирался в хоккее, игроках и т.д. Прям очень ноавился мне человек. 19.10.2025

Neil ой ёй ёй..Квебэк же. В Ванкувере 7-3 вроде и ОИ. 19.10.2025

mikha1 Это было в Квебеке. И за 10 минут до конца. Как раз за 5 минут там счет сравняли. 19.10.2025

shurikfromkaragay То, что невозможно забыть! 19.10.2025

Neil Хм, у меня другое впечатление в прошлой они оставили. Уж лучше второй. 19.10.2025

Neil Финал 2008, Ванкувер, Канада-Россия. Счёт 4-2, шёл третий... Гимаев у микрофона.. 19.10.2025

Andrew_BD Как невовремя… 19.10.2025

mikha1 Да нет. Она и в прошлом сезоне проседала, не просто так Эллера возвращали, хотя и он потом сдулся. 19.10.2025

shurikfromkaragay Опять не затолкали. из вратаря героя делают 19.10.2025

shurikfromkaragay Стата говорит что нет 19.10.2025

Скиталец В створ нет, мимо 3. 19.10.2025

Neil Так она как раз в порядке 19.10.2025

shurikfromkaragay Вроде да 19.10.2025

Скиталец Всем привет! Чикран, таки добился свего. 10 мин еще надо спасаться) 19.10.2025

shurikfromkaragay Только если пронькину:-) 19.10.2025

Andrew_BD А Ови бросил в створ хоть раз? 19.10.2025

Neil Ставим хату на ОТ!)) 19.10.2025

mikha1 Увы, опыт( Но хотелось бы ошибиться. 19.10.2025

Andrew_BD всю малину сбил...) 19.10.2025

mikha1 Надо же, 3я тройка отличилась. 19.10.2025

Neil ну там в упор, хоть так. Надавили, молодцы! 19.10.2025

Neil ой, написал я так написал)) 19.10.2025

Andrew_BD :pray: 19.10.2025

mikha1 Одну шайбу кэпс отыграют, но потом традиционно пропустят в пустые и 2-5. 19.10.2025

Andrew_BD Да!! 19.10.2025

Neil Чикранчик писец канеш)) как 40 лет 19.10.2025

shurikfromkaragay ЕСТЬ 19.10.2025

mikha1 Вот вроде расстановку меняют, но вот ничего не работает так. как надо. 19.10.2025

shurikfromkaragay соглашусь 19.10.2025

mikha1 Если сейчас не забьют, то значит все на сегодня кончено. 19.10.2025

Neil ну что блин не идёт а.. 19.10.2025

shurikfromkaragay Хорошо придавили. ПП. Саня расчехляй! 19.10.2025

Andrew_BD Хорошее движение, моменты у Кэпс сейчас. Но замкнуть бы уже… 19.10.2025

shurikfromkaragay возможно. 19.10.2025

Neil Да забей ты уже ну... 19.10.2025

Neil Слухай, а это не ты у меня за биржу интересовался в том сезоне? 19.10.2025

Neil Покрутился. Это тут не пельмени сварить) 19.10.2025

shurikfromkaragay Красавчик, ёпта! 19.10.2025

Neil лана, поляна накрыта. Рис с кабачком и лучком, мясо свежак, овощи горчичка и кетчупом..И бельнькая) Вперёд кэпс, я готов!! 19.10.2025

mikha1 Я тоже не увидел. Но в протоколе есть, типа за неспортивное поведение. 19.10.2025

Neil Я этого не видел. Нещитается. 19.10.2025

Neil Ну и наелись они. Тем более график чуть жёстче у них. 19.10.2025

mikha1 Еще и Дауда в концовке удалили? За что? 19.10.2025

shurikfromkaragay сейчас хоть игра ровнее стала. может в третьем скажется что у Ванкувера двое уже покинули лед (Хытил и Лекеремаки) 19.10.2025

Neil Да, Мак в этом сезоне совсем ужас ужас. 19.10.2025

Neil Ну что, 1-4? 19.10.2025

mikha1 Мда уж.. В 3м матче сказывается отсутсвие Дюбуа.. МайкиМайк на центра топ-6 всё же не тянет. 19.10.2025

shurikfromkaragay и Чикран туда же 19.10.2025

shurikfromkaragay ММ лох 19.10.2025

Neil Катание Сандин показал, нормально. 19.10.2025

Neil Опять центра нет! 19.10.2025

shurikfromkaragay ТРИ! 19.10.2025

mikha1 Чтобы в 3 периоде были хоть какие-то шансы, до конца второго надо еще хоть раз забить. 19.10.2025

Neil Но камбэк 10-15% щетаю. 19.10.2025

Andrew_BD Я здесь, смотрю, совмещая с работой. Но все непросто с подписками в этом сезоне, очень неудобно стало. А одновременно комментить тем более 19.10.2025

Neil Колдера этому человеку! 19.10.2025

shurikfromkaragay Согласен. 19.10.2025

Andrew_BD Ну хоть что-то получилось 19.10.2025

Neil Да лузер потому что. 19.10.2025

shurikfromkaragay Норм разыграли, но забивать надо с первого предъявления 19.10.2025

Neil Ну ёмоё. И кто!? Чудило этот... 19.10.2025

mikha1 Ну надо же, неужели Леонард? 19.10.2025

mikha1 Как же уныло кэпс в большинстве играют. 19.10.2025

Neil бляяя..Какая мерзкая игра получилась. Я их запомнил. В следующей попляшут. 19.10.2025

mikha1 Сколько же потерь у столичных. 19.10.2025

shurikfromkaragay Сейчас этого кэнака кастрируют! 19.10.2025

Neil Бейте козла!!! 19.10.2025

Neil Да всё. Только мясо зря пригорело. 19.10.2025

Neil Сандин... 19.10.2025

Neil Ну Милано блин! 19.10.2025

shurikfromkaragay да 19.10.2025

mikha1 Опять большинство ни о чем? 19.10.2025

Neil Вот же непруха. Девятка же, ну или отскок..А нет. 19.10.2025

Neil Ну здесь похоже всё. Пипец блин денёк. курьер с утра вынес мозг, потом Ювенетус обосрался..Теперь Вашингтон жёстко летит. 19.10.2025

Neil Позорни. Видел как фланги убежали, а его и близко небыло? Потом потеря, и он в обороне не отработал. 19.10.2025

mikha1 Хорошо подрались, оба получили по морде)) Столичных только это остается или что-то сделают на льду с шайбой? 19.10.2025

mikha1 МакМайкл 19.10.2025

mikha1 Да как так? Что сегодня со 2й тройкой? 19.10.2025

shurikfromkaragay Цирк в обороне 19.10.2025

Neil Хэдшат это не гол) 19.10.2025

Neil Где наш гоЛ!? 19.10.2025

Neil о, уже 4 минуты сыграли 19.10.2025

mikha1 Ну что, ПроТом должен наконец сделать гол в меньшинстве? 19.10.2025

mikha1 Столичные в защите вообще не отрабатывают? По блокированным канюки ведут 9-0?! 19.10.2025

Neil Чёт я лоханулся канеш. Сначала приготовь ужин, а потом садись смотри. А тут алис(( Буду бегать значит... 19.10.2025

Neil Ну блин, пипец. Понеслась коза по ипподрому... 19.10.2025

mikha1 Да вы, блин, издеваетесь?! 19.10.2025

mikha1 Ну хоть одно судейское решение в пользу кэпс. 19.10.2025

Andrew_BD отменили. редкость :) 19.10.2025

mikha1 Хытилу здоровья, но силовой вроде нормальный был. Какое удаление? 19.10.2025

Neil Уилли красава. 19.10.2025

Neil Про, втащи нигеру! 19.10.2025

Neil Счёт точно не по игре. Бредятина в правилах и судействе. 19.10.2025

Neil Ну вобщем я не знаю, а потом будут писать за плохую стату Линда. Хотя его вина в певрой только, да и то не явная. 19.10.2025

Andrew_BD И еще(( 19.10.2025

Andrew_BD Увы, засчитали, действительно 19.10.2025

Neil Черномазый просто бес и упырь. 19.10.2025

mikha1 А кто-то предупреждал, что с Кувером будет тяжело( 19.10.2025

Andrew_BD Плохие предчувствия насчет челленджа… 19.10.2025

Neil Лажа. Нельзя засчитывать. 19.10.2025

Neil Да чего там кто выучил, работало до последнего. 19.10.2025

Andrew_BD Это уже все выучили... Проехали :man_shrugging_tone3: 19.10.2025

Neil О, Это нефтяной Кейн? 19.10.2025

Neil Эхх, были времена в ПП. Молодой Карлсон, Бэки справа, Оши в центре, мр.Офис №8..даа 19.10.2025

Neil А здесь удалил, пипец.. 19.10.2025

Neil Твари! Он же в шею крюком прям въехал!! 19.10.2025

shurikfromkaragay Это кэнак!!! повтор показали. Это минима 2*2 минут? 19.10.2025

shurikfromkaragay Линдгрена кто снёс? Если кэнак, то оторвать башку 19.10.2025

Neil Хм, опять провал, очередной сейв от 1в1. Где удаление гада?! 19.10.2025

Andrew_BD Упс, что с Чаки? 19.10.2025

Neil А вот могли кстати уже сравнять. Не повезло. 19.10.2025

Neil Хьюз апасен. 19.10.2025

Neil Ну включили вторую) Только выход 1 в 1 пропустили, и Линд в поряде! 19.10.2025

Neil Первая игра вроде, заржавел. 19.10.2025

Neil Будет ли легендарный моментальный ответ от столичных!? Интрига) 19.10.2025

Neil Не, ну вообще никто не мешает бросать, бардак. Как мы столь мало напропускали тогда. 19.10.2025

Andrew_BD Блин. Спим. Включая Чаки 19.10.2025

shurikfromkaragay Всем привет. 19.10.2025

shurikfromkaragay нда, начали хреново. 19.10.2025

Neil Линд в воротах! упс, и мы уже пропускаем( 19.10.2025

Andrew_BD Приходится работать сегодня. Буду стараться совмещать :rolling_eyes: 19.10.2025