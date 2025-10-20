НХЛ, результаты и видео голов: «Чикаго» обыграл «Анахайм», «Вашингтон» уступил «Ванкуверу» и другие матчи 19 и 20 октября

19 и 20 октября в Национальной хоккейной лиге «Вашингтон» уступил «Ванкуверу» (3:4), «Детройт» победил «Эдмонтон» (4:2), также прошли игры «Чикаго» — «Анахайм» (2:1 ОТ) и «Юта» — «Бостон» (3:2).
Город Моторов
Детройт машина))
19.10.2025
Adiоs Amigos R
Ща загуглил, 230
19.10.2025
shurikfromkaragay
нет, по прямой до хребта меньше 200
19.10.2025
Adiоs Amigos R
300 минимум
19.10.2025
shurikfromkaragay
Да, 150-200 км до границы с Азией
19.10.2025
Adiоs Amigos R
Пермь цэ еуропа
19.10.2025
shurikfromkaragay
в Перми 00:20
19.10.2025
Скиталец
:joy:
19.10.2025
Adiоs Amigos R
Какая ночь? У нас в Бурятии утро уже...
19.10.2025
Adiоs Amigos R
Вперёд Детройт! Мочи нефть пархатую!
19.10.2025
shurikfromkaragay
Всем спокойной ночи.
19.10.2025
Neil
А вот да!
19.10.2025
Neil
Нормально с самого начала играли, тоько не в обороне.
19.10.2025
Neil
ухх...Увы( А честно так хотелось ОТ.
19.10.2025
mikha1
Играть нужно не только в последние 5 минут.
19.10.2025
Andrew_BD
Увы… Но вопросы к судье по первому периоду (
19.10.2025
mikha1
Всё..
19.10.2025
Andrew_BD
Ну… Давайте…
19.10.2025
shurikfromkaragay
Саня дышит
19.10.2025
shurikfromkaragay
ДЖонни клоун
19.10.2025
shurikfromkaragay
проиграли
19.10.2025
mikha1
А если бы не второй гол..
19.10.2025
Neil
И тут выходят Фёдоров и Ковальчук...
19.10.2025
Neil
А не спеши ты, нас, хоронииить....
19.10.2025
Скиталец
Ееее!!!! Ан нет, надо забивать)))
19.10.2025
Neil
Ух влепил!
19.10.2025
Скиталец
Похоже сегодня кэпиталз продули. Времени меньше и меньше(
19.10.2025
shurikfromkaragay
вот теперь 3-5 будет видимо.
19.10.2025
Neil
дПАВААааААА!! сука ДА!!!!!
19.10.2025
Andrew_BD
Ураа!!!
19.10.2025
shurikfromkaragay
НННАААА
19.10.2025
Neil
Это всё беленькая))
19.10.2025
Скиталец
Да, Квебек. 17.05.2008.
19.10.2025
Neil
Да, такого уже нет. С Р.Скворцовым они здорово спелись.
19.10.2025
Скиталец
Эх.. жаль нет Сергея Наильевича. Очень толково разбирался в хоккее, игроках и т.д. Прям очень ноавился мне человек.
19.10.2025
Neil
ой ёй ёй..Квебэк же. В Ванкувере 7-3 вроде и ОИ.
19.10.2025
mikha1
Это было в Квебеке. И за 10 минут до конца. Как раз за 5 минут там счет сравняли.
19.10.2025
shurikfromkaragay
То, что невозможно забыть!
19.10.2025
Neil
Хм, у меня другое впечатление в прошлой они оставили. Уж лучше второй.
19.10.2025
Neil
Финал 2008, Ванкувер, Канада-Россия. Счёт 4-2, шёл третий... Гимаев у микрофона..
19.10.2025
Andrew_BD
Как невовремя…
19.10.2025
mikha1
Да нет. Она и в прошлом сезоне проседала, не просто так Эллера возвращали, хотя и он потом сдулся.
19.10.2025
shurikfromkaragay
Опять не затолкали. из вратаря героя делают
19.10.2025
shurikfromkaragay
Стата говорит что нет
19.10.2025
Скиталец
В створ нет, мимо 3.
19.10.2025
Neil
Так она как раз в порядке
19.10.2025
shurikfromkaragay
Вроде да
19.10.2025
Скиталец
Всем привет! Чикран, таки добился свего. 10 мин еще надо спасаться)
19.10.2025
shurikfromkaragay
Только если пронькину:-)
19.10.2025
Andrew_BD
А Ови бросил в створ хоть раз?
19.10.2025
Neil
Ставим хату на ОТ!))
19.10.2025
mikha1
Увы, опыт( Но хотелось бы ошибиться.
19.10.2025
Andrew_BD
всю малину сбил...)
19.10.2025
mikha1
Надо же, 3я тройка отличилась.
19.10.2025
Neil
ну там в упор, хоть так. Надавили, молодцы!
19.10.2025
Neil
ой, написал я так написал))
19.10.2025
Andrew_BD
:pray:
19.10.2025
mikha1
Одну шайбу кэпс отыграют, но потом традиционно пропустят в пустые и 2-5.
19.10.2025
Andrew_BD
Да!!
19.10.2025
Neil
Чикранчик писец канеш)) как 40 лет
19.10.2025
shurikfromkaragay
ЕСТЬ
19.10.2025
mikha1
Вот вроде расстановку меняют, но вот ничего не работает так. как надо.
19.10.2025
shurikfromkaragay
соглашусь
19.10.2025
mikha1
Если сейчас не забьют, то значит все на сегодня кончено.
19.10.2025
Neil
ну что блин не идёт а..
19.10.2025
shurikfromkaragay
Хорошо придавили. ПП. Саня расчехляй!
19.10.2025
Andrew_BD
Хорошее движение, моменты у Кэпс сейчас. Но замкнуть бы уже…
19.10.2025
shurikfromkaragay
возможно.
19.10.2025
Neil
Да забей ты уже ну...
19.10.2025
Neil
Слухай, а это не ты у меня за биржу интересовался в том сезоне?
19.10.2025
Neil
Покрутился. Это тут не пельмени сварить)
19.10.2025
shurikfromkaragay
Красавчик, ёпта!
19.10.2025
Neil
лана, поляна накрыта. Рис с кабачком и лучком, мясо свежак, овощи горчичка и кетчупом..И бельнькая) Вперёд кэпс, я готов!!
19.10.2025
mikha1
Я тоже не увидел. Но в протоколе есть, типа за неспортивное поведение.
19.10.2025
Neil
Я этого не видел. Нещитается.
19.10.2025
Neil
Ну и наелись они. Тем более график чуть жёстче у них.
19.10.2025
mikha1
Еще и Дауда в концовке удалили? За что?
19.10.2025
shurikfromkaragay
сейчас хоть игра ровнее стала. может в третьем скажется что у Ванкувера двое уже покинули лед (Хытил и Лекеремаки)
19.10.2025
Neil
Да, Мак в этом сезоне совсем ужас ужас.
19.10.2025
Neil
Ну что, 1-4?
19.10.2025
mikha1
Мда уж.. В 3м матче сказывается отсутсвие Дюбуа.. МайкиМайк на центра топ-6 всё же не тянет.
19.10.2025
shurikfromkaragay
и Чикран туда же
19.10.2025
shurikfromkaragay
ММ лох
19.10.2025
Neil
Катание Сандин показал, нормально.
19.10.2025
Neil
Опять центра нет!
19.10.2025
shurikfromkaragay
ТРИ!
19.10.2025
mikha1
Чтобы в 3 периоде были хоть какие-то шансы, до конца второго надо еще хоть раз забить.
19.10.2025
Neil
Но камбэк 10-15% щетаю.
19.10.2025
Andrew_BD
Я здесь, смотрю, совмещая с работой. Но все непросто с подписками в этом сезоне, очень неудобно стало. А одновременно комментить тем более
19.10.2025
Neil
Колдера этому человеку!
19.10.2025
shurikfromkaragay
Согласен.
19.10.2025
Andrew_BD
Ну хоть что-то получилось
19.10.2025
Neil
Да лузер потому что.
19.10.2025
shurikfromkaragay
Норм разыграли, но забивать надо с первого предъявления
19.10.2025
Neil
Ну ёмоё. И кто!? Чудило этот...
19.10.2025
mikha1
Ну надо же, неужели Леонард?
19.10.2025
mikha1
Как же уныло кэпс в большинстве играют.
19.10.2025
Neil
бляяя..Какая мерзкая игра получилась. Я их запомнил. В следующей попляшут.
19.10.2025
mikha1
Сколько же потерь у столичных.
19.10.2025
shurikfromkaragay
Сейчас этого кэнака кастрируют!
19.10.2025
Neil
Бейте козла!!!
19.10.2025
Neil
Да всё. Только мясо зря пригорело.
19.10.2025
Neil
Сандин...
19.10.2025
Neil
Ну Милано блин!
19.10.2025
shurikfromkaragay
да
19.10.2025
mikha1
Опять большинство ни о чем?
19.10.2025
Neil
Вот же непруха. Девятка же, ну или отскок..А нет.
19.10.2025
Neil
Ну здесь похоже всё. Пипец блин денёк. курьер с утра вынес мозг, потом Ювенетус обосрался..Теперь Вашингтон жёстко летит.
19.10.2025
Neil
Позорни. Видел как фланги убежали, а его и близко небыло? Потом потеря, и он в обороне не отработал.
19.10.2025
mikha1
Хорошо подрались, оба получили по морде)) Столичных только это остается или что-то сделают на льду с шайбой?
19.10.2025
mikha1
МакМайкл
19.10.2025
mikha1
Да как так? Что сегодня со 2й тройкой?
19.10.2025
shurikfromkaragay
Цирк в обороне
19.10.2025
Neil
Хэдшат это не гол)
19.10.2025
Neil
Где наш гоЛ!?
19.10.2025
Neil
о, уже 4 минуты сыграли
19.10.2025
mikha1
Ну что, ПроТом должен наконец сделать гол в меньшинстве?
19.10.2025
mikha1
Столичные в защите вообще не отрабатывают? По блокированным канюки ведут 9-0?!
19.10.2025
Neil
Чёт я лоханулся канеш. Сначала приготовь ужин, а потом садись смотри. А тут алис(( Буду бегать значит...
19.10.2025
Neil
Ну блин, пипец. Понеслась коза по ипподрому...
19.10.2025
mikha1
Да вы, блин, издеваетесь?!
19.10.2025
mikha1
Ну хоть одно судейское решение в пользу кэпс.
19.10.2025
Andrew_BD
отменили. редкость :)
19.10.2025
mikha1
Хытилу здоровья, но силовой вроде нормальный был. Какое удаление?
19.10.2025
Neil
Уилли красава.
19.10.2025
Neil
Про, втащи нигеру!
19.10.2025
Neil
Счёт точно не по игре. Бредятина в правилах и судействе.
19.10.2025
Neil
Ну вобщем я не знаю, а потом будут писать за плохую стату Линда. Хотя его вина в певрой только, да и то не явная.
19.10.2025
Andrew_BD
И еще((
19.10.2025
Andrew_BD
Увы, засчитали, действительно
19.10.2025
Neil
Черномазый просто бес и упырь.
19.10.2025
mikha1
А кто-то предупреждал, что с Кувером будет тяжело(
19.10.2025
Andrew_BD
Плохие предчувствия насчет челленджа…
19.10.2025
Neil
Лажа. Нельзя засчитывать.
19.10.2025
Neil
Да чего там кто выучил, работало до последнего.
19.10.2025
Andrew_BD
Это уже все выучили... Проехали :man_shrugging_tone3:
19.10.2025
Neil
О, Это нефтяной Кейн?
19.10.2025
Neil
Эхх, были времена в ПП. Молодой Карлсон, Бэки справа, Оши в центре, мр.Офис №8..даа
19.10.2025
Neil
А здесь удалил, пипец..
19.10.2025
Neil
Твари! Он же в шею крюком прям въехал!!
19.10.2025
shurikfromkaragay
Это кэнак!!! повтор показали. Это минима 2*2 минут?
19.10.2025
shurikfromkaragay
Линдгрена кто снёс? Если кэнак, то оторвать башку
19.10.2025
Neil
Хм, опять провал, очередной сейв от 1в1. Где удаление гада?!
19.10.2025
Andrew_BD
Упс, что с Чаки?
19.10.2025
Neil
А вот могли кстати уже сравнять. Не повезло.
19.10.2025
Neil
Хьюз апасен.
19.10.2025
Neil
Ну включили вторую) Только выход 1 в 1 пропустили, и Линд в поряде!
19.10.2025
Neil
Первая игра вроде, заржавел.
19.10.2025
Neil
Будет ли легендарный моментальный ответ от столичных!? Интрига)
19.10.2025
Neil
Не, ну вообще никто не мешает бросать, бардак. Как мы столь мало напропускали тогда.
19.10.2025
Andrew_BD
Блин. Спим. Включая Чаки
19.10.2025
shurikfromkaragay
Всем привет.
19.10.2025
shurikfromkaragay
нда, начали хреново.
19.10.2025
Neil
Линд в воротах! упс, и мы уже пропускаем(
19.10.2025
Andrew_BD
Приходится работать сегодня. Буду стараться совмещать :rolling_eyes:
19.10.2025
Neil
Постараюсь быть)
19.10.2025