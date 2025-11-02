НХЛ, результаты и видео голов 1-2 ноября: «Виннипег» победил «Питтсбург», «Баффало» обыграл «Вашингтон», «Миннесота» выиграла у «Ванкувера» и другие матчи

2 ноября, 07:50
Вечером 1 ноября прошли четыре матча: «Бостон» — «Каролина» (2:1), «Виннипег» — «Питтсбург» (5:2), «Нэшвилл» — «Калгари» (4:2) и «Сан-Хосе» — «Колорадо» (3:2 ОТ).
В ночь на 2 ноября состоялись игры: «Флорида» — «Даллас» (4:3 Б), «Баффало» — «Вашингтон» (4:3 Б), «Коламбус» — «Сент-Луис» (3:2), «Миннесота» — «Ванкувер» (5:2), «Монреаль» — «Оттава» (4:3 ОТ), «Филадельфия» — «Торонто» (2:5), «Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси» (1:4), «Сиэтл» — «Рейнджерс» (2:3 ОТ) и «Эдмонтон» — «Чикаго» (3:2 ОТ).
2 ноября, воскресенье
Грег Хаус
Посмотрел Эдов - нефть не зажигает
02.11.2025
Andrew_BD
печально. хотя Чарли был неплох.
02.11.2025
Andrew_BD
что с ним, что без него...
02.11.2025
mikha1
Нахрена Овечкин пытается заводить шайбу в ворота, имея убойный бросок? А у МакМайкла вообще ни одного реализованного буллита нет. Зачем его выпускать, если это очевидно не его?!
02.11.2025
Neil
Олени
02.11.2025
Neil
Карлсон?
02.11.2025
mikha1
Буллиты.. И Чарли
02.11.2025
Neil
Ну да, не убойные.
02.11.2025
Neil
Ух дырявый пришёл..))
02.11.2025
mikha1
И все бесхитростные какие-то
02.11.2025
Neil
Ух бросков сколько..
02.11.2025
mikha1
Последние 3 матча Баффало проиграл со счетом 3-4 в овертаймах.
02.11.2025
Neil
Ч?, Миллер вышел?)
02.11.2025
mikha1
Ну хоть очко заработали
02.11.2025
Neil
Овер ?бана..
02.11.2025
Neil
Бедная нога..
02.11.2025
mikha1
2х2=4
02.11.2025
Neil
Надо решать!!
02.11.2025
Neil
ставлю на 28е после этой.
02.11.2025
mikha1
Самое странное, что большинство столичных не самое худшее в лиге. Пока.
02.11.2025
Neil
У Уилсона повреждение всё же похоже.
02.11.2025
Neil
А, Сашка вообще ушёл чтоб не участвовать в этом.
02.11.2025
mikha1
Но боюсь помочь им можно, только если самому забить в свои ворота.
02.11.2025
Neil
Хоть один бросок бы!
02.11.2025
mikha1
Бек решил помочь бывшим?)
02.11.2025
Neil
А вот щас интересно. а, не их четверо.
02.11.2025
mikha1
Очень тяжело наблюдать за большинством столичных.
02.11.2025
Neil
Для бизонов
02.11.2025
Andrew_BD
Шанс?
02.11.2025
Andrew_BD
точнее, в самом конце первого включился. уже после 2-3
02.11.2025
Andrew_BD
я с начала второго здесь. просто молчал
02.11.2025
Neil
Так, дядя проголодался..
02.11.2025
Neil
а ты чего в конце только объявился?
02.11.2025
Neil
Как там в Матрице в самом конце) Пифия, ты знала что всё так и будет? Ну нет конечно. Я просто верила в это.
02.11.2025
Andrew_BD
да уж
02.11.2025
mikha1
Как-то странно полосатые действуют. Леонарду дали по роже, но его тоже удалили.
02.11.2025
Neil
я просто надеялся) Там столько броскоа и всё блоки..
02.11.2025
Andrew_BD
Гол в раздевалку заказывали? Нет? Получите!
02.11.2025
Neil
Дааа! Наконец-то
02.11.2025
Neil
Ах да, хитанул ещё.
02.11.2025
Neil
Охх щас в конце ребята выдали игру. Сашка вообще дико удивил. Отыграл более 2х мин. Хитро чуть не забил обведя защитника, после рванун в оборону на полных, потом в атаке откатал.. Вообщем хорошую проводит!
02.11.2025
Neil
Классный третий они забивают.. Жёсткий первый период, мда. Сижу один переживаю)
02.11.2025
Neil
Уилсон канеш здорового бычка хотел завалить))
02.11.2025
Neil
Фига тут огонь игра!
02.11.2025
Neil
Планирую, сегодня только папета!!
02.11.2025