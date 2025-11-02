Видео
2 ноября, 07:50

НХЛ, результаты и видео голов 1-2 ноября: «Виннипег» победил «Питтсбург», «Баффало» обыграл «Вашингтон», «Миннесота» выиграла у «Ванкувера» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото Getty Images
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

Вечером 1 ноября прошли четыре матча: «Бостон» — «Каролина» (2:1), «Виннипег» — «Питтсбург» (5:2), «Нэшвилл» — «Калгари» (4:2) и «Сан-Хосе» — «Колорадо» (3:2 ОТ).

В ночь на 2 ноября состоялись игры: «Флорида» — «Даллас» (4:3 Б), «Баффало» — «Вашингтон» (4:3 Б), «Коламбус» — «Сент-Луис» (3:2), «Миннесота» — «Ванкувер» (5:2), «Монреаль» — «Оттава» (4:3 ОТ), «Филадельфия» — «Торонто» (2:5), «Лос-Анджелес» — «Нью-Джерси» (1:4), «Сиэтл» — «Рейнджерс» (2:3 ОТ) и «Эдмонтон» — «Чикаго» (3:2 ОТ).

1 ноября, суббота

НХЛ. Регулярный чемпионат
1 ноября, 20:00. TD Garden (Бостон)
Бостон
Каролина
НХЛ. Регулярный чемпионат
1 ноября, 22:00. Canada Life Centre (Виннипег)
Виннипег
Питтсбург

НХЛ. Регулярный чемпионат
1 ноября, 22:30. Bridgestone Arena (Нэшвилл)
Нэшвилл
Калгари

НХЛ. Регулярный чемпионат
1 ноября, 23:00. SAP Center (Сан-Хосе)
Сан-Хосе
Колорадо

2 ноября, воскресенье

НХЛ. Регулярный чемпионат
2 ноября, 01:00. Amerant Bank Arena (Санрайз)
Флорида
Даллас

НХЛ. Регулярный чемпионат
2 ноября, 02:00. KeyBank Center (Баффало)
Баффало
Вашингтон

НХЛ. Регулярный чемпионат
2 ноября, 02:00. Nationwide Arena (Коламбус)
Коламбус
Сент-Луис

НХЛ. Регулярный чемпионат
2 ноября, 02:00. Xcel Energy Center (Сент-Пол)
Миннесота
Ванкувер

НХЛ. Регулярный чемпионат
2 ноября, 02:00. Centre Bell (Монреаль)
Монреаль
Оттава

НХЛ. Регулярный чемпионат
2 ноября, 02:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Торонто

НХЛ. Регулярный чемпионат
2 ноября, 04:00. Crypto.cоm Arena (Лос-Анджелес)
Лос-Анджелес
Нью-Джерси

НХЛ. Регулярный чемпионат
2 ноября, 05:00. Climate Pledge Arena (Сиэтл)
Сиэтл
Рейнджерс

НХЛ. Регулярный чемпионат
2 ноября, 06:00. Rogers Place (Эдмонтон)
Эдмонтон
Чикаго

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

46

  • Грег Хаус

    Посмотрел Эдов - нефть не зажигает

    02.11.2025

  • Andrew_BD

    печально. хотя Чарли был неплох.

    02.11.2025

  • Andrew_BD

    что с ним, что без него...

    02.11.2025

  • mikha1

    Нахрена Овечкин пытается заводить шайбу в ворота, имея убойный бросок? А у МакМайкла вообще ни одного реализованного буллита нет. Зачем его выпускать, если это очевидно не его?!

    02.11.2025

  • Neil

    Олени

    02.11.2025

  • Neil

    Карлсон?

    02.11.2025

  • mikha1

    Буллиты.. И Чарли

    02.11.2025

  • Neil

    Ну да, не убойные.

    02.11.2025

  • Neil

    Ух дырявый пришёл..))

    02.11.2025

  • mikha1

    И все бесхитростные какие-то

    02.11.2025

  • Neil

    Ух бросков сколько..

    02.11.2025

  • mikha1

    Последние 3 матча Баффало проиграл со счетом 3-4 в овертаймах.

    02.11.2025

  • Neil

    Ч?, Миллер вышел?)

    02.11.2025

  • mikha1

    Ну хоть очко заработали

    02.11.2025

  • Neil

    Овер ?бана..

    02.11.2025

  • Neil

    Бедная нога..

    02.11.2025

  • mikha1

    2х2=4

    02.11.2025

  • Neil

    Надо решать!!

    02.11.2025

  • Neil

    ставлю на 28е после этой.

    02.11.2025

  • mikha1

    Самое странное, что большинство столичных не самое худшее в лиге. Пока.

    02.11.2025

  • Neil

    У Уилсона повреждение всё же похоже.

    02.11.2025

  • Neil

    А, Сашка вообще ушёл чтоб не участвовать в этом.

    02.11.2025

  • mikha1

    Но боюсь помочь им можно, только если самому забить в свои ворота.

    02.11.2025

  • Neil

    Хоть один бросок бы!

    02.11.2025

  • mikha1

    Бек решил помочь бывшим?)

    02.11.2025

  • Neil

    А вот щас интересно. а, не их четверо.

    02.11.2025

  • mikha1

    Очень тяжело наблюдать за большинством столичных.

    02.11.2025

  • Neil

    Для бизонов

    02.11.2025

  • Andrew_BD

    Шанс?

    02.11.2025

  • Andrew_BD

    точнее, в самом конце первого включился. уже после 2-3

    02.11.2025

  • Andrew_BD

    я с начала второго здесь. просто молчал

    02.11.2025

  • Neil

    Так, дядя проголодался..

    02.11.2025

  • Neil

    а ты чего в конце только объявился?

    02.11.2025

  • Neil

    Как там в Матрице в самом конце) Пифия, ты знала что всё так и будет? Ну нет конечно. Я просто верила в это.

    02.11.2025

  • Andrew_BD

    да уж

    02.11.2025

  • mikha1

    Как-то странно полосатые действуют. Леонарду дали по роже, но его тоже удалили.

    02.11.2025

  • Neil

    я просто надеялся) Там столько броскоа и всё блоки..

    02.11.2025

  • Andrew_BD

    Гол в раздевалку заказывали? Нет? Получите!

    02.11.2025

  • Neil

    Дааа! Наконец-то

    02.11.2025

  • Neil

    Ах да, хитанул ещё.

    02.11.2025

  • Neil

    Охх щас в конце ребята выдали игру. Сашка вообще дико удивил. Отыграл более 2х мин. Хитро чуть не забил обведя защитника, после рванун в оборону на полных, потом в атаке откатал.. Вообщем хорошую проводит!

    02.11.2025

  • Neil

    Классный третий они забивают.. Жёсткий первый период, мда. Сижу один переживаю)

    02.11.2025

  • Neil

    Уилсон канеш здорового бычка хотел завалить))

    02.11.2025

  • Neil

    Фига тут огонь игра!

    02.11.2025

  • Neil

    Планирую, сегодня только папета!!

    02.11.2025

