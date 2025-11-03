НХЛ, результаты и видео голов 2-3 ноября: «Тампа» обыграла «Юту», «Айлендерс» победили «Коламбус» и другие матчи

3 ноября, 07:09
В ночь со 2 на 3 ноября прошли игры: «Юта» — «Тампа» (2:4), «Айлендерс» — «Коламбус» (3:2), «Филадельфия» — «Калгари» (1:2), «Анахайм» — «Нью-Джерси» (4:1) и «Сан-Хосе» — «Детройт» (2:3 Б).
03.11.2025
_Mike N_
Не раскрыта тема - сколько голов забил рекордсмен Овечкин !
03.11.2025
Andrew_BD
Это ж надо было жакетам так слить. За 1:08 до конца вели, но пропустили, а потом еще - и даже ни очка не заработали. При третьей шайбе жакеты вообще было в каком-то ауте, все позволяли сделать у своих ворот…
03.11.2025
shurikfromkaragay
Как здорово Тампа разыграла 1-1!
03.11.2025