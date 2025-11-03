Видео
3 ноября, 07:09

НХЛ, результаты и видео голов 2-3 ноября: «Тампа» обыграла «Юту», «Айлендерс» победили «Коламбус» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Матчи регулярного чемпионата НХЛ.

В ночь со 2 на 3 ноября прошли игры: «Юта» — «Тампа» (2:4), «Айлендерс» — «Коламбус» (3:2), «Филадельфия» — «Калгари» (1:2), «Анахайм» — «Нью-Джерси» (4:1) и «Сан-Хосе» — «Детройт» (2:3 Б).

2 ноября, воскресенье

НХЛ. Регулярный чемпионат
2 ноября, 23:30. Delta Center (Солт-Лейк-Сити)
Юта
Тампа-Бэй

3 ноября, понедельник

НХЛ. Регулярный чемпионат
3 ноября, 01:00. UBS Arena (Нью-Йорк)
Айлендерс
Коламбус

НХЛ. Регулярный чемпионат
3 ноября, 03:00. Xfinity Mobile Arena (Филадельфия)
Филадельфия
Калгари

НХЛ. Регулярный чемпионат
3 ноября, 04:00. Honda Center (Анахайм)
Анахайм
Нью-Джерси

НХЛ. Регулярный чемпионат
3 ноября, 04:00. SAP Center (Сан-Хосе)
Сан-Хосе
Детройт

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2025/26

    'Приветствуем!! Кому такие матчи 100% нужны? Пример; Футбол Индонезия 11:30 мск Персияп Джепара - Малут Юнайтед Победа Малут Юнайтед Коэффициент 2,25 (На данное событие есть Коэффициент Около 7) пишите Если ещё такая Информация 100% нужна,то вам сюда; Форум - foot.forumes.ru Почта - stav4ik@list.ru (Есть 100% Источник по таким Матчам!В интернете такой информации не найти)

    03.11.2025

  • _Mike N_

    Не раскрыта тема - сколько голов забил рекордсмен Овечкин !

    03.11.2025

  • Andrew_BD

    Это ж надо было жакетам так слить. За 1:08 до конца вели, но пропустили, а потом еще - и даже ни очка не заработали. При третьей шайбе жакеты вообще было в каком-то ауте, все позволяли сделать у своих ворот…

    03.11.2025

  • shurikfromkaragay

    Как здорово Тампа разыграла 1-1!

    03.11.2025

    Хоккей
    НХЛ
