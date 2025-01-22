НХЛ скорректировала прогноз того, в каком матче Овечкин может побить рекорд Гретцки по количеству голов

Сегодня, 10:19
НХЛ обновила прогноз, когда российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов.
Если коэффициент среднего количества голов за игру в текущем сезоне составит 0,68, то юбилейной станет игра с «Каролиной Харрикенйз», которая пройдет 11 апреля 2025 года.
При коэффициенте среднего гола за игру 0,6 за карьеру Овечкина рекорд Гретцки будет побит в последней игре НХЛ с «Питтсбургом» 18 апреля 2025 года.
В этом сезоне Овечкин набрал 33 (21+12) очка. Сейчас он отстает от рекорда Уэйна Гретцки на 20 голов.