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Сегодня, 10:19

НХЛ скорректировала прогноз того, в каком матче Овечкин может побить рекорд Гретцки по количеству голов

Камила Абдурахманова
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НХЛ обновила прогноз, когда российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов.

Если коэффициент среднего количества голов за игру в текущем сезоне составит 0,68, то юбилейной станет игра с «Каролиной Харрикенйз», которая пройдет 11 апреля 2025 года.

При коэффициенте среднего гола за игру 0,6 за карьеру Овечкина рекорд Гретцки будет побит в последней игре НХЛ с «Питтсбургом» 18 апреля 2025 года.

В этом сезоне Овечкин набрал 33 (21+12) очка. Сейчас он отстает от рекорда Уэйна Гретцки на 20 голов.

Источник: НХЛ
Александр Овечкин
НХЛ
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