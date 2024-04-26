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НХЛ

Сегодня, 18:38

НХЛ устроит специальное шоу в честь завоевания Кучеровым «Арт Росс Трофи»

Руслан Минаев
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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НХЛ поздравит обладателей индивидуальных наград по итогам сезона в рамках специального получасового телешоу.

Среди его участников будет обладатель «Арт Росс Трофи» (лидер регулярки по результативности) Никита Кучеров, обладатель «Ришар Трофи» (лучший снайпер сезона) Остон Мэттьюс и обладатель «Уильям Дженнингс Трофи» (основной вратарь команды, пропустившей меньше всего голов) Коннор Хеллебайк.

Шоу выйдет на NHL Network 27 апреля.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ на счету 30-летнего россиянина 144 (44+100) очка. Для Кучерова это лучший сезон в НХЛ по набранным очкам. До этого он набирал 128 (41+87) очков в сезоне-2018/19 и также стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

Коннор Хеллебайк
Никита Кучеров
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
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