НХЛ устроит специальное шоу в честь завоевания Кучеровым «Арт Росс Трофи»

НХЛ поздравит обладателей индивидуальных наград по итогам сезона в рамках специального получасового телешоу.

Среди его участников будет обладатель «Арт Росс Трофи» (лидер регулярки по результативности) Никита Кучеров, обладатель «Ришар Трофи» (лучший снайпер сезона) Остон Мэттьюс и обладатель «Уильям Дженнингс Трофи» (основной вратарь команды, пропустившей меньше всего голов) Коннор Хеллебайк.

Шоу выйдет на NHL Network 27 апреля.

По итогам регулярного чемпионата НХЛ на счету 30-летнего россиянина 144 (44+100) очка. Для Кучерова это лучший сезон в НХЛ по набранным очкам. До этого он набирал 128 (41+87) очков в сезоне-2018/19 и также стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.