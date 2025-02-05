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Сегодня, 09:45

НХЛ вновь обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Даниил Аршавский
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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В НХЛ назвали 10 апреля новой датой, когда капитан «Вашингтона» Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах.

В ночь на 5 февраля 39-летний россиянин забил гол в пустые ворота «Флориды» (6:3). После этой встречи средний показатель Овечкина по голам за игру в этом сезоне составил 0,68. Пресс-служба НХЛ рассчитала, что таким образом, форвард «Вашингтона» побьет снайперский рекорд Гретцки 10 апреля во время матча с «Каролиной».

В среднем за карьеру в лиге капитан «Кэпиталз» забивает 0,6 гола, что позволит Овечкину побить рекорд Гретцки в последней игре «Вашингтона» в этом регулярном чемпионате НХЛ — в гостях с «Питтсбургом» 17 апреля.

Российский нападающий забросил 878 шайб в 1463 играх североамериканской лиги. До повторения рекорда Гретцки (894 гола в 1487 матчах) Овечкину осталось забить 16 раз.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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