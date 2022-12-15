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Сегодня, 09:57

НХЛ выложила видео всех 800 голов Овечкина в лиге

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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НХЛ выложила видео всех 800 шайб нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в регулярных чемпионатах лиги.

Россиянин был выбран «Вашингтоном» под 1-м номером драфта НХЛ-2004, он выступает в лиге с 2005 года. Хоккеист играет за «Кэпиталз» на протяжении всей карьеры в Северной Америке, он провел за команду 1305 матчей.

Овечкин забросил 800-ю шайбу 14 декабря в матче с «Чикаго» (7:3). В этой игре форвард отличился хет-триком.

37-летний Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на второй строчке — Горди Хоу (801).

Александр Овечкин празднует 800-й гол в&nbsp;НХЛ после хет-трика в&nbsp;гостевом матче &laquo;Вашингтона&raquo; с &laquo;Чикаго&raquo; (7:3). «800! Счастье и наслаждение». Овечкин мощно вошел в историю

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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