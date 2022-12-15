НХЛ выложила видео всех 800 голов Овечкина в лиге

НХЛ выложила видео всех 800 шайб нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в регулярных чемпионатах лиги.

Россиянин был выбран «Вашингтоном» под 1-м номером драфта НХЛ-2004, он выступает в лиге с 2005 года. Хоккеист играет за «Кэпиталз» на протяжении всей карьеры в Северной Америке, он провел за команду 1305 матчей.

Овечкин забросил 800-ю шайбу 14 декабря в матче с «Чикаго» (7:3). В этой игре форвард отличился хет-триком.

37-летний Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на второй строчке — Горди Хоу (801).