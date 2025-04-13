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13 апреля, 23:29

НХЛ выпустила лимитированную коллекцию клюшек Овечкина из бронзы

Сергей Ярошенко
Александр Овечкин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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НХЛ выпустила лимитированную коллекцию клюшек нападающего «Вашингтона» Александр Овечкина.

Клюшек было выпущено восемь. Каждая из них выполнена вручную из бронзы, имеет свой индвидульный номер, а также автограф самого хоккеиста. Отмечается, что каждая из них полностью повторяет характеристики той клюшки, которой Овечкин забросил рекордную 895-ю шайбу регулярных чемпионатах НХЛ.

Стоимость одной клюшки — 27 999 долларов. Сообщается, что 6 из 8 штук уже бвли проданы.

6 апреля в матче с «Айлендерс» (1:4) 39-летний россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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