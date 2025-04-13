НХЛ выпустила лимитированную коллекцию клюшек Овечкина из бронзы

НХЛ выпустила лимитированную коллекцию клюшек нападающего «Вашингтона» Александр Овечкина.

Клюшек было выпущено восемь. Каждая из них выполнена вручную из бронзы, имеет свой индвидульный номер, а также автограф самого хоккеиста. Отмечается, что каждая из них полностью повторяет характеристики той клюшки, которой Овечкин забросил рекордную 895-ю шайбу регулярных чемпионатах НХЛ.

Стоимость одной клюшки — 27 999 долларов. Сообщается, что 6 из 8 штук уже бвли проданы.

6 апреля в матче с «Айлендерс» (1:4) 39-летний россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

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