НХЛ выпустила лимитированную коллекцию клюшек Овечкина из бронзы

13 апреля, 23:29
НХЛ выпустила лимитированную коллекцию клюшек нападающего «Вашингтона» Александр Овечкина.
Клюшек было выпущено восемь. Каждая из них выполнена вручную из бронзы, имеет свой индвидульный номер, а также автограф самого хоккеиста. Отмечается, что каждая из них полностью повторяет характеристики той клюшки, которой Овечкин забросил рекордную 895-ю шайбу регулярных чемпионатах НХЛ.
Стоимость одной клюшки — 27 999 долларов. Сообщается, что 6 из 8 штук уже бвли проданы.
6 апреля в матче с «Айлендерс» (1:4) 39-летний россиянин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
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