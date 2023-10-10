Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 22:19

НХЛ запретила наматывать на клюшки радужные ленты в поддержку сексуальных меньшинств

Руслан Минаев
Артур Калиев (справа).
Фото AFP
Telegram Дзен

Руководство НХЛ запретило игрокам наматывать на клюшки радужные ленты в поддержку ЛГБТ, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Outsports.

По данным источника, лига разослала 32 клубам соответствующее уведомление. Запрет распространяется как на тренировки, так и на матчи.

В июне комиссар лиги Гэри Беттмэн заявил, что команды НХЛ не будут выходить в радужной форме.

В прошлом сезоне защитник «Коламбуса» Иван Проворов, который выступал за «Филадельфию», отказался от акции в поддержку ЛГБТ. Позже от подобной акции отказались хоккеисты «Миннесоты», братья Эрик и Марк Стаал из «Флориды».

Источник: РИА
НХЛ
Читайте также
УЕФА отменил решение допустить к международным турнирам юношеские сборные России
Костомаров сообщил, что примет участие в гастролях шоу Авербуха «Письма любви»
Путин и Эрдоган готовы содействовать переговорам между Израилем и Палестиной
Мужчина погиб после драки с подростками около ТЦ в Москве
В Израиле заявили об обстреле со стороны Сирии
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Колорадо» обменял форварда Берка на защитника «Каролины» Джонса

НХЛ, матчи 11 октября: «Тампа» — «Нэшвилл», «Питтсбург» — «Чикаго»