НХЛ запретила наматывать на клюшки радужные ленты в поддержку сексуальных меньшинств

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Руководство НХЛ запретило игрокам наматывать на клюшки радужные ленты в поддержку ЛГБТ, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на Outsports.
По данным источника, лига разослала 32 клубам соответствующее уведомление. Запрет распространяется как на тренировки, так и на матчи.
В июне комиссар лиги Гэри Беттмэн заявил, что команды НХЛ не будут выходить в радужной форме.
В прошлом сезоне защитник «Коламбуса» Иван Проворов, который выступал за «Филадельфию», отказался от акции в поддержку ЛГБТ. Позже от подобной акции отказались хоккеисты «Миннесоты», братья Эрик и Марк Стаал из «Флориды».