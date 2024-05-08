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Сегодня, 09:50

Ничушкин единолично возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли-2024

Виктория Кравченко
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
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«Колорадо» на выезде победил «Даллас» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ (4:3 ОТ).

Первую шайбу гостей забросил нападающий Валерий Ничушкин. 29-летний россиянин забивает в шестом матче нынешнего плей-офф подряд.

Он забросил свою восьмую шайбу в нынешнем плей-офф НХЛ и единолично возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли-2024. Его преследователями являются нападающий «Эдмонтона» Зак Хайман, на счету которого 7 голов в розыгрыше, третьим идет также форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль (5).

Валерий Ничушкин
Кубок Стэнли
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Эдмонтон Ойлерз
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