Ничушкин может вернуться на лед в матче с «Вашингтоном» 16 ноября

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар сообщил, что российский нападающий Валерий Ничушкин может вернуться в состав команды в течение ближайших недель.

«Он [Ничушкин] вернется через пару недель, будет замечательно вновь видеть его в составе. Я думаю, вы заметите, как сильно он поменялся за лето», — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.

Матч «Колорадо» — «Вашингтон» состоится 16 ноября и начнется в 5:00 по московскому времени.

В мае 29-летний россиянин был отстранен минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игрокам НХЛ. 4 ноября стало известно, что Ничушкин был допущен до тренировок с «Эвеланш».

В прошлом сезоне российский форвард отметился 28 заброшенными шайбами и 25 голевыми передачами в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В розыгрыше Кубка Стэнли Ничушкин набрал 10 (9+1) очков в 8 встречах.