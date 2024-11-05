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Сегодня, 04:08

Ничушкин может вернуться на лед в матче с «Вашингтоном» 16 ноября

Валерий Ничушкин.
Фото Global Look Press
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Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар сообщил, что российский нападающий Валерий Ничушкин может вернуться в состав команды в течение ближайших недель.

«Он [Ничушкин] вернется через пару недель, будет замечательно вновь видеть его в составе. Я думаю, вы заметите, как сильно он поменялся за лето», — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.

Матч «Колорадо» — «Вашингтон» состоится 16 ноября и начнется в 5:00 по московскому времени.

В мае 29-летний россиянин был отстранен минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игрокам НХЛ. 4 ноября стало известно, что Ничушкин был допущен до тренировок с «Эвеланш».

В прошлом сезоне российский форвард отметился 28 заброшенными шайбами и 25 голевыми передачами в 54 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В розыгрыше Кубка Стэнли Ничушкин набрал 10 (9+1) очков в 8 встречах.

Валерий Ничушкин. Ничушкин допущен до тренировок «Колорадо»
Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш

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