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Сегодня, 20:29

Ничушкин не сыграет в матче с «Нью-Джерси» из-за травмы

Алина Савинова
Валери Ничушкин (справа).
Фото USA Today Sports
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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». Об этом сообщил главный тренер команды Джаред Беднар.

По словам Беднара, 27-летний нападающий не сможет играть из-за травмы нижней части тела.

В текущем сезоне Ничушкин провел 7 матчей в НХЛ, в которых отличился семью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами. Таким образом, на его счету 12 очков.

«Колорадо» сыграет с «Нью-Джерси» в ночь на 29 октября. Начало матча — в 02.00 по московскому времени.

Валерий Ничушкин
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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