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Сегодня, 04:13

Ничушкин отстранен на шесть месяцев и больше не сыграет за «Колорадо» в плей-офф

Сергей Разин
корреспондент
Валерий Ничушкин.
Фото Global Look Press
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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

29-летний россиянин отстранен минимум на шесть месяцев без сохранения зарплаты. По условиям программы, Ничушкин после этого получит право подать заявление о восстановлении на работе. Таким образом, форвард не примет участие в плей-офф НХЛ, в том числе во втором раунде против «Далласа» (1-2 в серии).

Валерий Ничушкин (№13) забил в&nbsp;седьмом матче плей-офф подряд и&nbsp;повторил рекорд НХЛ. У Ничушкина уже девятый гол в плей-офф! «Колорадо» чуть не сотворил второй камбэк подряд

15 января Ничушкин проходил помощь игрокам НХЛ и пропустил около двух месяцев из-за личных проблем неизвестного характера.

В текущем сезоне Ничушкин провел 8 матчей в плей-офф, в которых набрал 10 (9+1) очков.

Валерий Ничушкин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
51
43
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