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Сегодня, 11:03

Ничушкин покинул расположение «Колорадо» по личным причинам

Виктория Кравченко
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин пропустил 3-й матч серии первого раунда Кубка Стэнли (6:4, 2-1) с «Сиэтлом» по личным причинам, сообщает журналист Питер Бо.

Ранее в СМИ писали, что хоккеист отсутствует из-за травмы. Однако на пресс-конференции после игры главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар сообщил, что игрок покинул расположение команды на неопределенный срок по личным причинам.

Ничушкин в этом сезоне провел только 53 игры в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 47 (17+30) очков. Он долгое время восстанавливался от травмы голеностопа.

Валерий Ничушкин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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