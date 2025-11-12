Ничушкин получил травму нижней части тела в матче с «Анахаймом»

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:1), сообщает главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар.

«Ничушкин получил травму нижней части тела. Пока нет информации о его состоянии, его осмотрят завтра», — приводит слова Беднара журналист Аариф Дин.

В игре 30-летний россиянин отметился результативной передачей. Форвард получил повреждение в третьем периоде и досрочно завершил встречу.

В этом сезоне на счету Ничушкина 17 матчей, в которых он забросил 5 шайб и отдал 7 голевых передач.