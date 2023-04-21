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Сегодня, 07:35

Ничушкин признан третьей звездой матча с «Сиэтлом»

Евгений Козинов
Корреспондент
21 апреля. «Колорадо» — «Сиэтл» — 3:2. Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков второго матча первого раунда Кубка Стэнли «Колорадо» — «Сиэтл» (3:2). Все трое выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи признан российский нападающий Валерий Ничушкин. На его счету одна заброшенная шайба.

Второй звездой стал форвард Арттури Лехконен, который набрал 2 (1+1) очка. Возглавил тройку защитник Девон Тэйвз, забросивший одну шайбу и сделавший голевую передачу.

Третья игра в серии состоится 23 апреля на льду «Сиэтла». Начало встречи — 5.00 по московскому времени.

21&nbsp;апреля. &laquo;Колорадо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сиэтл&raquo;&nbsp;&mdash; 3:2. «Колорадо» сравнял счет в серии с «Сиэтлом». Ничушкин забросил одну шайбу
Валерий Ничушкин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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