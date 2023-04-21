Ничушкин признан третьей звездой матча с «Сиэтлом»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков второго матча первого раунда Кубка Стэнли «Колорадо» — «Сиэтл» (3:2). Все трое выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи признан российский нападающий Валерий Ничушкин. На его счету одна заброшенная шайба.

Второй звездой стал форвард Арттури Лехконен, который набрал 2 (1+1) очка. Возглавил тройку защитник Девон Тэйвз, забросивший одну шайбу и сделавший голевую передачу.

Третья игра в серии состоится 23 апреля на льду «Сиэтла». Начало встречи — 5.00 по московскому времени.