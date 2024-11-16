Ничушкин — об отстранении: «Надеюсь, это больше никогда не повторится»

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин прокомментировал свое возвращение после отстранения в НХЛ.

«О, это потрясающе. Я был в городе в прошлом месяце, проводил время с ребятами, это потрясающе. В моей жизни было довольно тяжелое время, но сейчас я могу наслаждаться этим. Одноклубники поддерживают меня с самого первого дня. Это огромная помощь, когда ты знаешь, что ребята все еще с тобой.

Последние месяцы были тяжелыми, было много работы. Случилось много всего, но я думаю, что добился огромного прогресса о своем психическом здоровье, так что, надеюсь, это больше никогда не повторится», — приводит слова Ничушкина Denver Sports.

16 ноября Ничушкин сыграл за «Колорадо» против «Вашингтона» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ. В мае 29-летнего россиянина отстранили минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игрокам НХЛ.

В прошлом сезоне Ничушкин провел 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил 28 шайб и отдал 25 результативных передач. В розыгрыше Кубка Стэнли нападающий набрал 10 (9+1) очков в 8 встречах.