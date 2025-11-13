Ничушкин пропустит несколько матчей регулярного чемпионата из-за травмы

13 ноября, 22:41
Тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал состояние здоровья нападающего Валерия Ничушкина.
Ранее 30-летний форвард получил порвеждение в третьем периоде матча против «Анахайма» (4:1) и досрочно завершил встречу.
«Ничего слишком серьезного, и это хорошо. Но ему придется пропустить как минимум несколько игр», — цитирует тренера журналист Аариф Дин.
В этом сезоне на счету Ничушкина 17 матчей, в которых он забросил 5 шайб и отдал 7 голевых передач.
«Ничего слишком серьезного, и это хорошо. Но повреждение достаточно серьезное чтобы пришлось пропустить как минимум несколько игр» Оригинально..
