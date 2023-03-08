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Сегодня, 08:44

Ничушкин во второй раз в карьере набрал 4 очка за матч в НХЛ и повторил личный рекорд

Иван Торопцев
Корреспондент
Валерий Ничушкин (справа).
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу и сделал 3 голевых передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (6:0).

Россиянин повторил личный рекорд результативности в лиге. До этого он набирал 4 очка за матч лишь один раз — 7 декабря 2013 года в дебютном сезоне в НХЛ, когда выступал за «Даллас». Тогда он помог «Старз» победить «Филадельфию» (5:1) — у него в той игре также 1 гол и 3 результативных паса.

В сезоне-2022/23 Ничушкин набрал 32 (12+20) очка в 33 матчах за «Колорадо».

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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