Ничушкин вошел в состав «Колорадо» на матч против «Вашингтона»

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона», сообщает пресс-служба «Эвеланш».

Игра пройдет в ночь на 16 ноября на «Болл Арене» в Денвере. Начало — в 5.00 по московскому времени.

Россиянин не выходил на лед в официальных матчах с 11 мая 2024 года. Все это время игрок участвовал в программе реабилитации НХЛ для хоккеистов. 29-летний форвард вернулся к тренировкам 21 октября.

В прошлом сезоне Ничушкин набрал 53 очка (28+25) в 54 матчах за «Колорадо».