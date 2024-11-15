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15 ноября, 23:43

Ничушкин вошел в состав «Колорадо» на матч против «Вашингтона»

Алина Савинова
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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона», сообщает пресс-служба «Эвеланш».

Игра пройдет в ночь на 16 ноября на «Болл Арене» в Денвере. Начало — в 5.00 по московскому времени.

Россиянин не выходил на лед в официальных матчах с 11 мая 2024 года. Все это время игрок участвовал в программе реабилитации НХЛ для хоккеистов. 29-летний форвард вернулся к тренировкам 21 октября.

В прошлом сезоне Ничушкин набрал 53 очка (28+25) в 54 матчах за «Колорадо».

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Колорадо Эвеланш

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