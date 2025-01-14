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Сегодня, 10:40

Ничушкин выбыл на длительный срок из-за травмы нижней части тела

Даниил Аршавский
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Повреждение, полученное российским форвардом «Колорадо» Валерием Ничушкиным в матче с «Виннипегом», оказалось серьезнее, чем предполагалось — хоккеист выбыл из игры на долгий срок.

По данным обозревателя The Denver Gazette, -летнего россиянина ожидает длительное восстановление от травмы, полученной после силового приема от защитника «Джетс» Логана Стэнли.

Изначально предполагалось, что Ничушкин пропустит от недели до 10 дней.

В нынешнем сезоне российский нападающий набрал 17 (11+6) очков в 21 встрече.

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Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
травма
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