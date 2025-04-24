Ничушкин вышел на 14-е место по голам в плей-офф НХЛ среди россиян

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился голом в третьем матче серии против «Далласа» (1:2) в 1/8 финала Кубка Стэнли.

30-летний россиянин забросил единственную шайбу своей команды в первом периоде. Для Ничушкина этот гол стал первым в текущем розыгрыше плей-офф.

Кроме того, форвард вышел на 14-е место среди россиян по голам в Кубке Стэнли, догнав Сергея Зубова. На счету обоих теперь по 24 шайбы в плей-офф. Теперь ближайшей целью Ничушкина стал Валерий Каменский (25 голов). Рекордсменом лиги по этому показателю является Александр Овечкин (74).