Ничушкина признали второй звездой матча «Каролина» — «Колорадо»

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин признан второй звездой матча регулярного чемпионата против «Колорадо» (4:5 Б).

30-летний форвард забросил две шайбы, благодаря одной из которых его команда перевела игру в овертайм.

Первой звездой матча признали нападающего «Каролины» Сета Джарвиса, который забил гол в основное время и забросил победный буллит. Также он сделал голевой пас. Третьей звездой стал его партнер по команде форвард Себастьян Ахо, на счету которого одна шайба.