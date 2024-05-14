Ничушкина удалили из списка лучших снайперов Кубка Стэнли в приложении НХЛ

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НХЛ удалила нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина из таблицы лучших снайперов текущего Кубка Стэнли в своем приложении.
29-летний россиянин делит первое место в гонке снайперов с форвардом «Эдмонтона» Заком Хайманом. Он забросил 9 шайб в плей-офф.
При этом Ничушкин пока остается в таблице лучших снайперов на официальном сайте НХЛ.
14 мая стало известно, что Ничушкин отстранен минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков. Россиянин не примет участия в плей-офф НХЛ, в том числе во втором раунде против «Далласа».
С 15 января Ничушкин проходил программу помощи игрокам НХЛ и пропустил около двух месяцев из-за личных проблем неизвестного характера. Год назад он был отстранен от игры во время серии первого раунда плей-офф с «Сиэтлом», который выбил чемпионов-2022 из Кубка Стэнли.