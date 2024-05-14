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Сегодня, 21:49

Ничушкина удалили из списка лучших снайперов Кубка Стэнли в приложении НХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Валерий Ничушкин.
Фото USA Today Sports
Таблица лучших снайперов в приложении НХЛ.
Фото Скриншот
Таблица лучших снайперов на сайте НХЛ.
Фото Скриншот
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НХЛ удалила нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина из таблицы лучших снайперов текущего Кубка Стэнли в своем приложении.

29-летний россиянин делит первое место в гонке снайперов с форвардом «Эдмонтона» Заком Хайманом. Он забросил 9 шайб в плей-офф.

Таблица лучших снайперов в приложении НХЛ.
Фото Скриншот

При этом Ничушкин пока остается в таблице лучших снайперов на официальном сайте НХЛ.

Таблица лучших снайперов на сайте НХЛ.
Фото Скриншот

14 мая стало известно, что Ничушкин отстранен минимум на шесть месяцев для прохождения третьего этапа программы помощи игроков. Россиянин не примет участия в плей-офф НХЛ, в том числе во втором раунде против «Далласа».

С 15 января Ничушкин проходил программу помощи игрокам НХЛ и пропустил около двух месяцев из-за личных проблем неизвестного характера. Год назад он был отстранен от игры во время серии первого раунда плей-офф с «Сиэтлом», который выбил чемпионов-2022 из Кубка Стэнли.

Валерий Ничушкин
Хоккей
НХЛ
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