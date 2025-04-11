Дауд поздравил Овечкина: «Спасибо, что позволил мне быть частью этого рекорда»

«Вашингтон» во время матча регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» опубликовал в социальных сетях видео с обращениями игроков к капитану команды Александру Овечкину, побившему снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

«Поздравляю. Это было для меня привилегией, мужик. Это были потрясающие семь лет, наблюдать, как ты преследуешь этот рекорд и наконец побиваешь его. И спасибо, что позволил мне быть частью этого, мужик. Я люблю тебя и поздравляю тебя и твою семью», — сказал нападающий Ник Дауд.

В воскресенье, 6 апреля, Овечкин забил гол в матче против «Айлендерс» (1:4). Эта шайба стала для него 895-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин опередил Уэйна Гретцки (894) и установил новый снайперский рекорд лиги.

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