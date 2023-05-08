Никишин отреагировал на решение НХЛ не проводить Кубок мира без России

Защитник СКА Александр Никишин поделился мнением о решении НХЛ не проводить Кубок мира без сборной России.

«Вообще не слежу за новостями по допуску России до международных соревнований, абстрагирован от масштабных новостей. Если сейчас на Олимпиаду в Париже допустят отдельных спортсменов, то потом допустят и командные виды спорта. Это будет большой шаг, за которым последуют другие. НХЛ отказалась проводить Кубок мира без русских? Вот, это показатель. Людям без разницы на все это, думаю, в дальнейшем все наладится», — приводит слова Никишина «Чемпионат».

В ноябре 2022 года НХЛ объявила о переносе турнира. Кубок мира планировалось провести в феврале 2024 года как в Северной Америке, так и в Европе. Теперь в НХЛ рассчитывают организовать его в феврале 2025-го.

Последний Кубок мира состоялся в 2016 году в канадском Торонто, где сборная России дошла до полуфинала. Победу одержала Канада.