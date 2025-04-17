Никишин получил визу в США и отправился в расположение «Каролины»

Экс-защитник СКА Александр Никишин получил визу в США и направляется в расположение «Каролины», сообщает агентство Winners.

«Маршрут игрока будет следующим: сначала он отправится в Джедду, откуда прямым рейсом вылетит в Нью-Йорк, а затем направится в Каролину», — говорится в официальном Telegram-канале агентства.

11 апреля «Каролина» объявила о подписании двухлетнего контракта новичка с 23-летним российским защитником. Сумма соглашения составляет 832 500 долларов. Также в договоре предусмотрен подписной бонус в размере 185 тысяч долларов. «Харрикейнз» выбрали Никишина на драфте НХЛ в 2020 году под общим 69-м номером.

В сезоне-2024/25 на счету хоккеиста 65 матчей с учетом плей-офф, в которых он набрал 49 (19+30) очков.

В певом раунде плей-офф НХЛ «Каролина» встретится с «Нью-Джерси».