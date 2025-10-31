Никишин стал третьим новичком-защитником НХЛ с пятью и более очками в первых 10 матчах

Российский защитник «Каролины» Александр Никишин в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» записал на свой счет результативную передачу и стал третьим новичком-защитником в истории лиги, набравшим пять и более очков в первых 10 матчах, сообщает пресс-служба клуба.

Аналогичного результата ранее добились американский защитник Джейми Макбейн (4+4) и канадский игрок обороны Джейк Бин (0+5).

В игре с «Айлендерс» показатель полезности 24-летнего Никишина составил «+3». Его общий показатель в сезоне-2025/26 составляет «+11» — он делит первое место в НХЛ с защитниками Кэйлом Макаром («Колорадо») и Джошем Моррисси («Виннипег»).

В текущем сезоне у Никишина 5 (1+4) очков в 10 матчах.