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Сегодня, 06:05

Филатов: «Макдэвид — лучший за всю историю хоккея»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший нападающий молодежной сборной России Никита Филатов считает форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида лучшим игроком в истории хоккея.

«Я бы очень хотел, чтобы серия перешла в седьмой матч. Для болельщиков хоккея это идеально. Макдэвид — лучший за всю историю хоккея. Он должен получить Конн Смайт Трофи. Но мне также хочется, чтобы русские ребята из «Флориды» получили кубок. Правда, если Коннор перевернет серию со счета 0-3 почти в одиночку, это будет легендарно», — цитирует «РБ Спорт» Филатова.

В текущем плей-офф 27-летний Макдэвид в 23 матчах набрал 42 (8+34) очка. Счет в финальной серии 3-2 в пользу «Флориды».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-filatov-makde-vid-luchshij-za-vsyu-istoriyu-hokkeya/
Коннор Макдэвид
Никита Филатов
Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
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