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23 ноября, 23:45

Гребенкин: «В НХЛ все переживают за Овечкина. Александр — великий игрок»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Торонто» Никита Гребенкин заявил, что травма нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина беспокоит всех в НХЛ.

Овечкин получил перелом малоберцовой кости в третьем периоде встречи против «Юты» (6:2). Форвард пропустит от четырех до шести недель.

«Александр Овечкин — великий игрок. Все тут за него переживают, — цитирует Гребенкина ТАСС. — Если честно, мне каждый матч в НХЛ интересен с точки зрения участия в нем, но, конечно, было бы здорово против Александра сыграть. Мне любая игра интересна в этой лиге, в каждом матче играешь против звезд и от этого получаешь удовольствие».

Овечкину осталось забить 26 голов, чтобы повторить рекорд Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на счету россиянина 868 голов, у канадца — 894.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
Никита Гребенкин

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