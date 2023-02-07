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Сегодня, 15:25

Кучеров: «Малкин один из моих любимых игроков, за ним очень интересно наблюдать»

Виталий Косик
Корреспондент
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров назвал форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина одним из своих любимых игроков.

«Евгений один из моих любимых игроков, за ним очень интересно наблюдать. Он всегда усердно работает на льду и заставляет тебя работать еще усерднее, чтобы соперничать с ним. Он все делает настолько красиво, что хочется перенять его манеру игры», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

Малкин является трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) и двукратным чемпионом мира. На данный момент россиянин близок к достижению отметки в 1200 очков в НХЛ.

В текущем сезоне 36-летний россиянин сыграл за «Питтсбург» 49 матчей и оформил 50 (19+31) очков.

Его команда занимает 8-е место в турнирной таблице «Востока», набрав 57 очков за 49 матчей.

Евгений Малкин
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
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Овечкин: «Малкин определенно в топе среди россиян в НХЛ»