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Сегодня, 21:09

Никита Кучеров номинирован на премию «Лучшему игроку НХЛ» по версии ESPN

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Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров вошел в число претендентов на получение приза «Лучшему игроку НХЛ» от издания ESPN.

За награду также поборются Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Натан Маккиннон («Колорадо») и Остон Мэттьюс («Торонто»).

Все желающие могут проголосовать за одного из четырех номинантов на сайте ESPN. Победителя объявят 11 июля.

В завершившемся сегодня регулярного чемпионата Кучеров набрал 144 (44+100) очка, став лучшим бомбардиром НХЛ. В Кубке Стэнли «Тампа-Бэй» с россиянином потерпела поражение от «Флориды» в первом раунде (1-4 в серии).

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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