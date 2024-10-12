Никита Кучеров прокомментировал свой хет-трик и победу над «Каролиной» в НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров подвел итоги матча против «Каролины» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Думаю, нам просто нужно было сыграть правильно и придерживаться плана на игру. Я доволен победой и тем, как мы сыграли в третьем периоде. Мы стараемся становиться лучше с каждым днем, это первый. Чем больше мы играем, тем лучше понимаем друг друга», — приводит слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

Также Кучеров ответил на вопрос, постарается ли он чаще бросать по воротам в текущем сезоне.

«Вы знаете, если у меня будет возможность бросить — я брошу. Но если я буду видеть открытого партнера, я обязательно отдам передачу», — добавил Кучеров.

31-летний россиянин достиг отметки в 877 (323+554) очков в составе «Лайтнинг». Он поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров франшизы за всю историю.