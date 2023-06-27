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Охотюк: «В Канаде чувствовал себя комфортнее и безопаснее, чем в США»

Охотюк поделился впечатлениями от жизни и игры в Северной Америке
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Сан-Хосе» Никита Охотюк поделился впечатлениями от жизни и игры в Северной Америке.

«Мне очень нравится столица Канады Оттава, где я играл в юниорской лиге. Город не совсем большой, но комфортно и есть все. Там намного чище, чем в том же Нью-Йорке. В Канаде чувствовал себя комфортнее и безопаснее, чем в США, — сказал Охотюк. Не было ли страшно ехать на другой край мира в 16 лет? Не было. Сел на самолет, долетел, меня там встретили и отвезли в семью, где я был под присмотром. Не было такого, что я жил один. Жил у женщины, у которой постоянно были русские игроки. Сначала нас было четыре человека, потом осталось двое. Я до сих пор общаюсь с этой женщиной, ее зовут Ронда. Когда заезжали в Канаду, приезжали к ней в гости. В прошедшем сезоне у нее тоже русский парень жил. Мне очень нравилось у нее. Бывало, что игроки меняли семьи каждый год, но я не хотел переезжать. Она готовила и следила за нами, но жесткого контроля не было. У других игроков могли быть очень строгие семьи, которые запрещали куда-то выходить. Только просила сообщать, если мы куда-то идем», — приводит слова Охотюка «РБ Спорт».

Охотюк выступал за канадский «Оттава 67» с 2017 по 2020 год. В США он играл за «Бингемтон», «Ютику», «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-san-hose-ohotyuk-v-kanade-chuvstvoval-sebya-komfortnee-i-bezopasnee-chem-v-ssha/
Никита Охотюк
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