Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:12

Щитов: «Кратковременный вылет лидера не должен влиять на результаты «Вашингтона»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов оценил игру «Вашингтона» без российского нападающего Александра Овечкина, получившего травму. После травмы россиянина «Кэпиталз» потерпели 3 поражения и одержали 4 победы.

«Для меня это неудивительно. У команды есть система, есть тренер, который знает подход к игрокам и знает, как поставить игру. При этом, еще в команде собраны неплохие мастера, поэтому такой кратковременный вылет лидера не должен влиять на результаты команды. «Вашингтон» еще и хорошо поработал в летний период. Ничего удивительного нет, такое бывает», — цитирует LiveResult.ru Щитова.

19 ноября 39-летний Овечкин получил перелом малоберцовой кости в матче против «Юты» (6:4) в результате столкновения с форвардом «Юты» Джоном Макбэйном.

В 18 матчах этого сезона он набрал 25 (15+10) очков. На данный момент у него 868 шайб в НХЛ за карьеру. Его отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 26 голов.

Источник: LiveResult.ru
Александр Овечкин
Никита Щитов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Читайте также
Министр вручил кубок Тюкавину. Что произошло на церемонии «Джентльмен года»-2024
Сына экс-президента Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат
Украинцу Довбику исковеркали фамилию на форме «Ромы»
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Игрока «Кристал Пэлас» Гехи могут наказать за надпись об Иисусе на радужной повязке
Путин рассказал историю про рыбака в Германии и «грязь с востока»
Сегодня
Вчера
Неделя