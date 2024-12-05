Щитов: «Кратковременный вылет лидера не должен влиять на результаты «Вашингтона»

Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов оценил игру «Вашингтона» без российского нападающего Александра Овечкина, получившего травму. После травмы россиянина «Кэпиталз» потерпели 3 поражения и одержали 4 победы.

«Для меня это неудивительно. У команды есть система, есть тренер, который знает подход к игрокам и знает, как поставить игру. При этом, еще в команде собраны неплохие мастера, поэтому такой кратковременный вылет лидера не должен влиять на результаты команды. «Вашингтон» еще и хорошо поработал в летний период. Ничего удивительного нет, такое бывает», — цитирует LiveResult.ru Щитова.

19 ноября 39-летний Овечкин получил перелом малоберцовой кости в матче против «Юты» (6:4) в результате столкновения с форвардом «Юты» Джоном Макбэйном.

В 18 матчах этого сезона он набрал 25 (15+10) очков. На данный момент у него 868 шайб в НХЛ за карьеру. Его отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки — 26 голов.