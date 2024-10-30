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Сегодня, 13:20

Щитов: «У Овечкина все идет по плану, он приближает себя к рекорду Гретцки»

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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов прокомментировал две заброшенные шайбы нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:3).

«Вкатывается ли Александр в сезон? Да, конечно, все идет по плану. Александр — опытный человек и знает, как себя подготовить. Он приближает себя к рекорду Уэйна Гретцки. Следим и болеем за него. Насколько удастся приблизиться к рекорду? Думаю, максимально. Если не в этом сезоне, то в следующем Александр доберется до рекорда, если все будет нормально со здоровьем», — приводит слова Щитова Metaratings.ru.

Овечкин достиг отметки в 857 голов за карьеру в НХЛ и сократил отставание от лучшего снайпера в истории лиги Уэйна Гретцки до 37 шайб. В текущем сезоне на счету нападающего 7 (4+3) очков в 8 матчах.

Источник: Metaratings.ru
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз

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