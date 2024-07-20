Щитов: «Если Барабанов перейдет в «Ак Барс», то он, безусловно, усилит команду»

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов считает, что российскому нападающему Александру Барабанову стоит остаться в НХЛ.

«Если у Барабанова есть возможность и силы, если на него будет спрос в НХЛ, то почему бы не остаться в Северной Америке? Для него было бы неплохо остаться на высочайшем уровне. Но если ему суждено вернуться, то это будет хорошо для нашего хоккея. Барабанов — мощный и взрывной нападающий. Если он перейдет в «Ак Барс», то он, безусловно, усилит команду», — цитирует «РБ Спорт» Щитова.

В сезоне-2023/24 Барабанов играл за «Сан-Хосе»: 46 матчей и 13 (4+9) очков.