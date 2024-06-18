Щитов: «Думаю, «Флорида» выиграет кубок»

Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов считает, что «Флорида» выиграет Кубок Стэнли, несмотря на разгромное поражение в четвертом матче с «Эдмонтоном» (1:8).

«Наблюдаю за этой серией. «Флорида» выглядит предпочительнее. Думаю, она выиграет кубок. Конечно, бывают провалы и ошибки, много «Эдмонтон» забил в четвертом матче. Но, как мне кажется, это все, на что они способны. Все бывает, но они оставили все голы в этой игре. Это поражение будет занозой для «пантер». Думаю, «Флорида» в следующей игре заберет Кубок Стэнли», — цитирует «РБ Спорт» Щитова.

«Флорида» ведет в финальной серии Кубка Стэнли — 3-1. Пятая игра состоится в ночь с 18 на 19 июня.