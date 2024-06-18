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Сегодня, 05:42

Щитов: «Думаю, «Флорида» выиграет кубок»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник клубов КХЛ Никита Щитов считает, что «Флорида» выиграет Кубок Стэнли, несмотря на разгромное поражение в четвертом матче с «Эдмонтоном» (1:8).

«Наблюдаю за этой серией. «Флорида» выглядит предпочительнее. Думаю, она выиграет кубок. Конечно, бывают провалы и ошибки, много «Эдмонтон» забил в четвертом матче. Но, как мне кажется, это все, на что они способны. Все бывает, но они оставили все голы в этой игре. Это поражение будет занозой для «пантер». Думаю, «Флорида» в следующей игре заберет Кубок Стэнли», — цитирует «РБ Спорт» Щитова.

«Флорида» ведет в финальной серии Кубка Стэнли — 3-1. Пятая игра состоится в ночь с 18 на 19 июня.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-shhitov-porazhenie-so-schetom-1-8-budet-zanozoj-dlya-floridy/
Никита Щитов
Хоккей
Кубок Стэнли
ХК Флорида Пантерз
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