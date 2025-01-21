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Задоров — о том, что от него требуют в «Бостоне»: «Главная моя задача — чтобы соперники ненавидели играть против меня»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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29-летний защитник «Бостона» Никита Задоров, летом в качестве свободного агента подписавший летом шестилетний контракт на 30 миллионов долларов и имеющий на сегодня второе игровое время среди защитников «Брюинз» после Чарли Макэвоя (20.01), в интервью RG.org рассказал, чего от него требуют в новой команде.

«На мою результативность (2+9, — Прим. «СЭ».) тут даже никто не смотрит, — сказал Задоров — Меня подписывали не для того, чтобы я голы забивал или передачи раздавал. Да, в прошлом плей-офф (за «Ванкувер») у меня это шло, залетало с нулевых углов. И не голы, а в целом моя игра в последнем Кубке Стэнли на интерес ко мне в межсезонье очень-очень повлияла. Ты же общаешься с менеджментом, почему тебя подписали. «Мы видели твою игру в плей-офф и считаем, что ты можешь делать это каждый вечер. Наша задача это из тебя вытащить». Мне говорят: твоя задача — играть против топовых игроков, выигрывать всю борьбу против них. И самое главное, чтобы они ненавидели играть против тебя. Поэтому я здесь».

Никита Задоров
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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